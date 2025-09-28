Пещера Франции 20 000 лет скрывала на стенах сотни отпечатков рук. И многие — только с тремя пальцами

Источник фото: freepik.com/freepik отпечатки рук на стене в пещере

Эти отпечатки были найдены не только в пещерах Франции, но и в Испании. Считается, что они оставлены 20000-30000 лет назад. И до сих пор существуют лишь варианты версий, откуда взялись трехпалые отпечатки. Ведь их явно оставили люди.

До сих пор ученые думали, что древние художники подгибали пальцы, когда создавали свои шедевры на каменных стенах. Но потом была высказана версия, что это — увечья. О чем и написало издание Arkeonews . Причем, увечья могли быть нанесены, в том числе в ходе ритуалов.

Чтобы прийти к такому выводу, профессору Марку Колларду и его коллеге Бреа МакКоли (Университет Саймона Фрейзера) пришлось изучить сотни пещерных отпечатков, найденных в европейских горах. В частности, во французском гроте де Гаргас примерно 45-50 человек оставили более 230 отпечатков. И на 114 из них заметно отсутствие одной либо сразу нескольких фаланг пальцев. А, например, в испанской пещере Мальтравьесо из 71 отпечатка только 10 — с полным набором пальцев. На остальных — их нехватка.

Эксперты сразу откинули версию об обморожении конечностей и не согласились с тем, что древние художники подгибали пальцы, когда рисовали на камне. По мнению ученых, отсутствие пальцев — это естественно для многих древних культур. А потому ампутация в те времена — дело искусственное и осознанное.

Проанализировав культуры, в которых подобное уродование рук было нормой, ученые нашли сразу несколько мотивов для таких «операций». В частности, это могло быть жертвоприношение, чтобы задобрить высшие силы. Либо ритуал был направлен на укрепление связей внутри общины. Еще один мотив — наказание. Или в художники выбирали тех, кто мог потерять пальцы по иным причинам, не связанным с ритуалами.