Египтологи спустя 2 века разгадали, кто тысячи лет назад исправлял барельефы в пирамидах Древнего Египта

Источник фото: freepik.com/freepik барельеф из гробницы Древний Египет

Во многих строениях Древнего Египта можно увидеть эти уникальные барельефы — объемные, выполненные с высокой детализацией. Но ученые почти 200 лет не могли понять, как создавались эти изображения. И вот теперь современные археологи раскрыли секрет создания фантастических «картин».

Для этого, как пишет издание cambridge.org , команде Анастасии Ступко-Любчинской, археолога из Университета Варшавы, пришлось тщательно исследовать фигуру за фигурой, изображенных в гробнице Хатшепсут — женщины-фараона. Эта гробница была возведена 3 500 лет назад. И на ее двух стенах в алтарной комнате вырезаны 200 фигур. Они представляют собой длинную вереницу людей, преподносящих множественные дары для фараона.

Занимают оба барельефа по две трети каждой 13-метровой стены. Поэтому польским ученым пришлось провести сотни часов за копированием рисунков. Причем копировали археологи прямо с оригинала — переводили на бумагу со стен, в масштабе 1 : 1. Прорисовывали каждую мелочь, каждую деталь, каждую черточку.

А потом археологи провели не меньше часов за изучением рисунков. Сначала все фигуры казались одинаковыми. Однако вскоре эксперты стали замечать различия. И выяснили: некоторые изображения были выполнены идеально, у других — имелись недостатки, а на какие-то — и вовсе у древних резчиков не хватило ни желания, ни таланта. Причем ученые обнаружили даже следы исправлений. Но почему?

По мнению археологов, квалифицированные мастера выполняли только самые сложные задачи. Поэтому их работа отличалась высокой детализацией, тщательностью и идеальностью форм, размеров. А всё остальное — фоны, вспомогательные элементы, и прочее, — завершали подмастерья, целью которых было именно закончить работу. Так что особым мастерством их труд не отличался.

Кроме того, эксперты уверены: вырезать из камня приходилось при освещении из масляных ламп. Их держали для резчиков помощники. Ведь само помещение — кромешная тьма. В итоге это сказалось на качестве работы даже у опытных мастеров. Но в целом их промашки заметны только при близком изучении барельефов. Тем более, им приходилось еще исправлять ошибки своих учеников, что хорошо видно на изображениях.