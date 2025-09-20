Древнеегипетский папирус возрастом почти 3 500 лет подтверждает страшную катастрофу, описанную в Библии

Источник фото: freepik.com/freepik статуя древнеегипетского фараона

Этот древнеегипетский папирус обнаружили еще в 19-м веке. Он хранится в Голландском музее древностей. Но не был широко известен публике. Поэтому его откровения уже не первый день активно обсуждают в Сети. Ведь Библия на фоне этой находки перестает быть для кого-то вымыслом.

Тем более, у папируса есть даже автор — считается, что тексты записал писарь Ипувер. И в них подтверждается всё происходившее в ветхозаветной Книге Исхода, — когда Моисей вывел евреев из египетского рабства.

В самом папирусе речь идет о реальных событиях, которые впоследствии стали именоваться казнями египетскими. Эта катастрофа привела в итоге к массовой гибели людей. Например, Ипувер описывает как Нил стал кровавым: «Повсюду кровь...Смотрите, река стала кровью». В Библии сей момент есть в стихе 7:20, где Моисей, ударив по речной глади посохом, сделал египетские воды красными и отравленными.

Другая «казнь», о которой сообщает Ипувер, — град, уничтоживший побеги. Древнеегипетский писарь описывает событие настоящей катастрофой: ветки ободраны, повалены деревья, нехватка зерна.

Фактически древний папирус рассказывает обо всех страданиях, которые описаны в Книге Исхода. И этим подтверждает ее слова. Да и в самом папирусе нет основания сомневаться. В частности, историк-библеист Майкл Лейн воспринимает записи Ипувера за показания очевидца. На эту мысль эксперта навел стиль изложения. Кроме того, многие ученые датируют письмена между 1550 и 1290 гг. до н.э. А описанное в Книге Исхода относится к 1440-му до н.э. — и укладывается в означенный отрезок. Так что папирус вполне может иметь библейскую дату создания.

В Дании через 5 700 лет найдена жвачка со следами зубов человека. И она «рассказала», кто на самом деле ее жевал

Но есть ученые, которые не воспринимают папирус Ипувера за подтверждение только Библии, считая, что в древних письменах заложена информация о более глобальной катастрофе, чем описана в Ветхом завете.