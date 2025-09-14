В Дании через 5 700 лет найдена жвачка со следами зубов человека. И она «рассказала», кто на самом деле ее жевал

Источник фото: freepik.com/freepik древние северные женщины

Ученые Дании смогли извлечь ДНК из древней находки. И это позволило им очень подробно изучить того, кто жевал смолу. Даже понять, из чего состоял его последний обед.

А помогла в этом найденная берестяная жвачка — крошечный ее кусочек, который обнаружили на стоянке в Зильтхольме, на острове Лолланн. До сих пор все мнения, что здесь жили люди, оставались только мнениями. Ведь ни одного физического подтверждения не было. И вот крохотная находка всё меняет.

В кусочке смолы нашли следы человеческих зубов — что подтвердило существование островного поселения в далекой древности. А затем эксперты из Университета Копенгагена извлекли из находки ДНК. И установили, что жевала смолу женщина. Но они обнаружили не только это.

Полные результаты своего исследования эксперты опубликовали в издании Nature Communications. В отчете сказано: женщина жила в период 5860-5660 лет назад. В это время жители южной Скандинавии только начинали осваивать земледелие. Но женщина, которой принадлежит жвачка, относилась больше к охотникам-собирателям, чем к земледельцам.

Ученые установили, что она страдала от непереносимости молока — лактоза ее организмом не усваивалась. Это было естественно для того периода — до возникновения молочного животноводства. Кроме того, у нее были проблемы с дёснами и, возможно, с зубами. В жвачке обнаружили возбудителей Porphyromonas gingivalis и Treponema denticola — бактерий, вызывающих заболевания пародонта. Поэтому жвачка могла служить в качестве антисептика — для очищения ротовой полости.

Еще берестяная смола содержала «сведения» об обеде женщины: фундук и мясо кряквы. Но гораздо интереснее пищи оказалась внешность древней красавицы: смуглая кожа, темные каштановые локоны и глаза голубого цвета. Вот такие были предки у современных скандинавов.