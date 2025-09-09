Общество

Древнее гигантское кладбище обнаружено под ледником в России. Ученые обеспокоены находкой

Опубликовано
Елена Ивлиева
корреспондент

Источник фото: freepik.com, фото freepik Ледяной остров

На Земле Вильчека, которая входит в состав архипелага Земли Франца-Иосифа, ледник сходит быстро. Меньше чем за 20 лет наблюдений за этой территорией ото льда освободилось несколько квадратных километров. В результате обнажилось древнее «захоронение».


Его нашли эксперты экспедиции, которая высадилась на острове Вильчека. Он находится в Приморском районе Архангельской области. Что касается экспедиции, она была отправлена российским Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом. Цель поездки — изучение многолетней мерзлоты.

Ученые Института в ходе исследования мерзлоты зафиксировали аномальную скорость таяния ледника. Как пишет издание AARI, при сравнении космических снимков и текущего положения ледяной «шапки» острова выяснилось, что из-за таяния обнажилась площадь в несколько квадратных километров.

Стоит отметить, что вся Земля Вильчека — это свыше 2200 кв.км. Она почти полностью покрывалась льдом, кроме двух узеньких областей вдоль западного побережья. А теперь мерзлая корка «энергично» исчезает. И под ней ученые Института обнаружили древнее и обширное кладбище китов. О чем и сообщили еще летом 2025 года. Множественные китовые скелеты обнажились по мере схода ледника. Но лишь некоторые из них хорошо сохранились: чем ближе к леднику от морского берега, тем степень сохранности костей была лучше.

Рыбаки в Карибском море поймали акулу аномального цвета. Ученые по всему миру встревожены

Что еще можно будет найти при таянии ледников, остается только гадать. Будут ли безопасны такие находки — тоже под вопросом. Но сама находка — тревожный знак. Ведь сокращение ледяной площади в целом по миру идет необратимо. С 2000 года по всей земной поверхности мерзлый покров сократился почти на 5%. И это тревожит ученых. Ведь исчезающие льды — это изменения не только в уровне морей и океанов, но и мощные природные катастрофы, которые будут учащаться с каждым годом.

