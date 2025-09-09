Древнее гигантское кладбище обнаружено под ледником в России. Ученые обеспокоены находкой
Источник фото: freepik.com, фото freepik Ледяной остров
На Земле Вильчека, которая входит в состав архипелага Земли Франца-Иосифа, ледник сходит быстро. Меньше чем за 20 лет наблюдений за этой территорией ото льда освободилось несколько квадратных километров. В результате обнажилось древнее «захоронение».
Его нашли эксперты экспедиции, которая высадилась на острове Вильчека. Он находится в Приморском районе Архангельской области. Что касается экспедиции, она была отправлена российским Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом. Цель поездки — изучение многолетней мерзлоты.
Ученые Института в ходе исследования мерзлоты зафиксировали аномальную скорость таяния ледника.
Стоит отметить, что вся Земля Вильчека — это свыше 2200 кв.км. Она почти полностью покрывалась льдом, кроме двух узеньких областей вдоль западного побережья. А теперь мерзлая корка «энергично» исчезает. И под ней ученые Института обнаружили древнее и обширное кладбище китов. О чем и сообщили еще летом 2025 года. Множественные китовые скелеты обнажились по мере схода ледника. Но лишь некоторые из них хорошо сохранились: чем ближе к леднику от морского берега, тем степень сохранности костей была лучше.
Что еще можно будет найти при таянии ледников, остается только гадать. Будут ли безопасны такие находки — тоже под вопросом. Но сама находка — тревожный знак. Ведь сокращение ледяной площади в целом по миру идет необратимо.