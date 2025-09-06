Рыбаки в Карибском море поймали акулу аномального цвета. Ученые по всему миру встревожены

Источник фото: freepik.com, фото freepik акула в воде

Простые рыбаки неожиданно внесли вклад в мировую науку. Однако ученые рады и одновременно обеспокоены новым открытием. Что касается акулы, ее сфотографировали и отпустили. И теперь специалистам придется понять: что стало причиной такой странной аномалии.

В водах Карибского бассейна обнаружили акулу-няньку . Обычный окрас ее тела светло-коричневый — для маскировки. А глаза у нее от природы черные в белой роговице. Но акула может страдать от ксантизма — когда происходит изменение окраса наружного покрова. Тогда кожа хищника становится желтой либо оранжевой. До сих пор такие перемены рассматривались как возможные, поскольку ни один реальный случай не был задокументирован.

Рыбаки, поймавшие редкий экземпляр, заметили акулу на глубине 37 метров. По их словам, она словно сияла на солнце, выделяясь ярким пятном на глубине. Ее поймали, сфотографировали и отпустили. Когда снимки попали к ученым, выяснилось: у рыбы было сразу два нарушения. Во-первых, ксантизм — из-за чего ее покров окрасился в сочный оранжевый колер. Во-вторых, альбинизм — глаза «няньки» природа сделала полностью белыми.

Однако оба фактора вызвали в научной среде беспокойство. Ведь акула с таким окрасом кожи не сможет выжить, поскольку не способна маскироваться, а значит, добывать пищу. Но пойманный экземпляр был взрослой особью. Это указывает на то, что проблем с едой у нее нет. Кроме того, изменения в окрасе покрова и глаз связаны не только с генетикой и гормональным сбоем. Многие из причин — экологические, в том числе повышение температуры воды. Но в любом случае цвет покрова и глаз дает возможность акуле выжить в окружающей среде. А какой должна быть среда, чтобы сытая и взрослая особь была ярко оранжевой с белыми глазами? Ученым еще предстоит понять, что же происходит с морем. И только ли с морем...