Спустя 5 000 лет найден Ноев ковчег из библейского потопа. Ученые почти уверены: это «он»

Многие знают о всемирном потопе, который описывается в Библии. Поэтому текущая находка археологов — возможное подтверждение, что большая вода действительно была. А значит, история про Ноя — не выдумка.

Тем более, через 5 000 лет после того, как воды потопа предположительно отступили от суши, обнаружена та самая лодка. Вернее, ученые заявили, что нашли местонахождение Ноева ковчега .

Речь идет о кургане в 30 км на юге от горы Арарат (Турция). Согласно Библии ковчег остановился «на горах Араратских» (Книга Бытия 8:4). На них указывал еще один источник — Иосиф Флавий, историк 1-го века н.э. Он, в свою очередь, ссылался на вавилонские источники, датированные 3-м веком до н.э. Историк писал: армяне это место именуют местом высадки, и до сих демонстрируют пришельцам из других земель остатки от ковчега. И вот теперь современные ученые — международная группа исследователей — заявили, что знают, где находятся окаменелые остатки Ноева ковчега.

Этот курган, — формация Дурупинар — на который ссылаются эксперты, обратил на себя внимание давно. Его формы и строение почти совпадают с описанием, какое дано ковчегу в Библии. Более того, новые исследования указывают: курган 5 000 назад был действительно под водой. Согласно буквальному толкованию Библии, планету накрыл потоп в период энеолита — в переходный отрезок от каменного века к бронзовому. Т.е. в промежутке между 5 500 и 3 500 лет до н.э.

Формация Дурупинар действительно была затоплена: в почве обнаружились, в частности, следы морских отложений и древние остатки молюсков. Кроме того, габариты овального кургана почти соответствуют размерам ковчега: длина лодки 157 м, а кургана — 168. За основу измерений эксперты взяли стандартную египетскую единицу — «локоть», равный 52,4 см.

Однако есть ученые, считающие курган естественным образованием. Один из их аргументов: дерево, использованное для постройки ковчега, не могло стать камнем всего за 5 000 лет. Для этого ему требуются миллионы лет. Да и сам курган старше, чем отложения, попавшие туда с большой водой. Но защитники теории, что формация Дурупинар — и есть Ноева лодка, предлагают экспедицию, чтобы расставить все точки. Тем более, слишком много фактов в их пользу.