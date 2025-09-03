В Египте нашли очень древнее изображение Иисуса Христа. Археологи удивлены неожиданной находкой

Источник фото: freepik.com, фото freepik витраж Иисус Христос

Свое открытие археологи совершили еще в конце июля 2025 года, — они обнаружили руины древнего города в египетском оазисе Харга. Но помимо «стандартных» артефактов в виде керамики, стеклянных и каменных изделий древних мастеров и жилых строений, ученых ждало неожиданное открытие, — две христианские церкви, которые датируют 5-м веком н.э.

В одной из найденных церквей обнаружены коптские письмена, а другая — с большим залом и высокими колоннами. Чем удивительны эти церкви? Тем, что у древних египтян существовала многочисленная иерархическая система божеств. Им поклонялись с помощью ритуалов, веря в связь с космосом и природой через богов. И вдруг — христианские храмы.

Более того, в одной из церквей была найдена фреска, изображающая Иисуса Христа за исцелением больных. Снимок самой фрески археологи пока не публиковали. Причина — хрупкость творения, которому не менее 1 600 лет. Ученые боятся, что неправильное обращение с ней — воздействие яркого света и иные факторы, — может стать губительным для редкого творения.

Однако официальные лица археологической миссии уже заявили: оазис Харга свидетельствует о переходе египтян от язычества к христианству, которое в 1-м веке н.э. активно распространялось из Иудеи. И Харга служила одним из важнейших центров раннего христианства в течение примерно 4-7 вв. н.э. Кроме того, фрески, подобные той, что нашли в церкви оазиса, были распространенными в раннем христианском искусстве. Вот только никто не ожидал их увидеть здесь — в египетской пустыне.

Ученые отмечают, что подобные изображения Христа служили наглядными проповедями. Поскольку большинству людей не были доступны грамотность и книги. Более того, эксперты заявляют, что находка в Харге поможет им теперь пересмотреть историю распространения христианского учения по всему древнему миру.