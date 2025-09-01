Леонардо да Винчи соврал! Спустя 2 000 лет ученые показали, как могла выглядеть библейская Мария Магдалина

Источник фото: freepik.com, фото freepik молодая женщина держит свечу в руках

Мария Магдалина — последовательница Иисуса Христа и одна из жён-мироносец, кто обнаружил его воскрешение. До сих пор внешний облик Марии у большинства базировался на представлениях художников, в том числе на «Тайной вечере» да Винчи. Но теперь через 2 000 лет ученые воссоздали возможный облик исторической женщины.

По словам Джоан Тейлор , профессора Королевского колледжа (Лондон), Мария Магдалина была среднестатистической восточной женщиной. Ведь в Новом Завете нет ее описания. Поэтому внешность последовательницы Христа остается полной загадкой, — приходится лишь опираться на общие описания женщин, живших 2 000 лет назад в Израиле и на близлежащих территориях.

До Джоан Тейлор ученые в 2017-м году уже попробовали оживить библейский образ. Для этого использовался череп и пряди волос, найденные в 1279-м в Провансе. В итоге получилась женщина с острым «горбатым» носом, высокими скулами и чуть вытянутым лицом. Однако эксперты сразу оговорились: нет уверенности, что останки, использованные в эксперименте, принадлежат Марии Магдалине. А потому этот вариант ее внешности под большим сомнением.

По этой причине Джоан Тейлор не стала опираться на результаты такой реконструкции. По словам специалиста, поскольку Мария Магдалина была женщиной восточной, то скорее всего обладала смуглой/оливково-коричневой кожей, длинными и тёмными волосами. Что касается роста, Тейлор заверяет: Мария не была высокой по современным меркам. В эпоху Христа мужской рост составлял не более 166 см в среднем, а женский — 147 см.

Самое интересное — возраст. В Библия нет никакой ссылки на него. Лишь туманные заявления, вроде «женщина, располагающая средствами» (Лука 8.1-3). По мнению Джоан Тейлор, это указывает на совершеннолетие Марии Магдалины, но не гарантирует ее юность или молодость, как часто показано на картинах и в фильмах. Поэтому и о красоте последовательницы Христа говорить не приходится: она могла быть некрасивой. Как это случилось с Клеопатрой, о которой большинство людей продолжают судить по образу, созданному Элизабет Тейлор в легендарном фильме. А на самом деле древнеегипетская царица не слыла красавицей по современным представлениям.