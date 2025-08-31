Море почти через 2 000 лет «подтвердило» одно из чудес Иисуса Христа. Всё сходится, но ученые сомневаются

Источник фото: freepik.com, фото freepik Иисус Христос идет по воде

Артефакт обнаружили почти 40 лет назад — в 1986 году. Его «отдала» вода — Галилейское море из-за сильной засухи далеко отошло от побережья. И любители-археологи — братья Луфаны, — обнаружили на дне древние железные гвозди. Во времена Иисуса Христа такими скреплялись доски в рыбацких лодках, в том числе и на той самой.

В ходе дальнейших раскопок была найдена и сама деревянная лодка овальной формы и на 12 мест — по числу апостолов. Ее условно назвали «лодкой Иисуса». Однако есть те, кто уверен: это точно она. Слишком много фактов в пользу библейского повествования. Тем более, артефакт датировали почти 2 000 лет.

Она пролежала на дне моря-озера. Но всё-таки частично сохранилась, что позволило археологам внимательно изучить находку. И отнести ее с помощью углерода к 1-му веку н.э. — когда Иисус Христос творил свои чудеса, в том числе ходил по воде. Однако ученые высказывают сомнения, поскольку в Галилейском море-озере тогда плавало почти 600 аналогичных лодок.

Хотя и не отрицают, что есть место для обратного сомнения. В частности, ученые при исследовании деревянных останков обнаружили следы дешёвого ремонта. Это указывает на бедность хозяев/хозяина лодки. Что вполне согласуется с евангельскими описаниями Христовых учеников. Тем более, среди апостолов были рыбаки. Например, Пётр — родился в семье рыбака; Иоанн рыбачил на Галилейском озере. Кроме того, Иисус шел по Галилейским водам в момент шторма — когда лодка могла получить повреждения, требующие потом ремонта.

Рядом с лодкой археологи обнаружили масляную лампу. Она свидетельствует о ночном плавании. А из Евангелие известно, что Иисус спешил по воде к своим ученикам, отплывшим без него, именно в ночное время: «...В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю...» (Матф 14:25-27). Более того, лампу нашли не просто рядом с деревянным судном, а в том же илистом слое.

Ученые через 100 лет поняли, кто в Древнем Египте изувечил статуи Хатшепсут — и как это связано с Библией

Поэтому сомнения вокруг лодки остались до сих пор — и ученые не ставят «точку» в этом деле.