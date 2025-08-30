Ученые через 100 лет поняли, кто в Древнем Египте изувечил статуи Хатшепсут — и как это связано с Библией

Источник фото: freepik.com, фото freepik профиль египетской статуи

Могущественная Хатшепсут — вторая среди исторически известных женщин, кто управлял Древним царством. После смерти супруга Тутмоса II взошла на престол, но не как регент при 12-летнем пасынке Тутмосе III, а как полноценный правитель. Но после смерти самой фараонши кто-то искалечил все ее статуи.

В течение 100 лет ученые спорили, почему монументы Хатшепсут после ее смерти оказались повреждены в области шеи, талии и ступней. Все «переломы» обнаружились в ходе раскопок 1920-1930-х гг. И до сих пор считалось: виновником таких разрушений был Тутмос III, пасынок царицы. Вместо полноценного правления Египтом он получил ограниченную власть, а его мачеха стала реальным государем. Именно это послужило причиной его мести — и после ее смерти он распорядился разрушить ее каменные изваяния, вырезать любое упоминание о ней.

Однако доктор Чжун И Вонг , египтолог (Университет Торонто), изучил архивные записи раскопок 1920-1930-х гг., и обнаружил, что у статуй царицы остались не тронутыми лица и надписи на них. А «переломы» были характерными — в хранилище в Карнаке нашли сотни царских статуй, датированных разными веками, но с такими же разрушениями. По словам эксперта, это — ритуальная дезактивация.

Древние египтяне воспринимали статуи и рельефы фараонов не как украшение, а как вместилище их жизненной силы. Поэтому, чтобы умерший не мог влиять на мир живых и не имел «авторитета» в мире мёртвых, это каменное вместилище «обезвреживалось». Для этого оно уничтожалось в области шеи, талии и ступней.

Причем к этому ритуалу прибегали часто — он был связан со сменой власти. Но в отношении Хатшепсут ритуал реализовали спустя 20 лет после ее кончины. Более того, ее статуи были погребены в ямах и даже замурованы. Почему? Именно в это время случились 10 казней египетских, насланных библейским Богом за нежелание фараона отпускать евреев-рабов. А какая связь с Хатшепсут? Считается, что она — та самая дочь фараона, которая усыновила Моисея, выведшего евреев из Египта. Есть даже мнение, что Хатшепсут видела Моисея будущим фараоном, пока у наложницы ее мужа, Тутомоса II, не родился сын — Тутмос III. А затем при Тутмосе III случились 10 казней египетских и разорение Египта, что и стало причиной царского гнева против мертвой Хатшепсут.