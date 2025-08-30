В Египте спустя 5 000 лет нашли «колпак» от колеса современного автомобиля. Ученые гадают что это

Источник фото: freepik.com, фото freepik древняя фреска на стене с египетскими богами

Египет продолжает преподносить сюрпризы. А этот артефакт до сих пор остается загадкой. Хотя археологи дали свое объяснение, но с приставкой «вероятно». Поэтому находка породила и рождает множество теорий о своем происхождении. Есть даже мнение, что это действительно колпак от колеса машины. Но какой?

Уж больно дизайн этого артефакта напоминает современный — из 21-го века. Хотя саму вещицу обнаружили еще в 1936-м году, а возрастом она более 5 000 лет. И до сих пор нет четкого представления, что это такое.

Нашли предмет в одной из египетских гробниц — чиновника из Древнего Египта по имени Сабу. Он был похоронен в некрополе Саккара в период первой династии. Это недалеко от современного Каира. Название места происходит от имени египетского бога мёртвых — Сокара. А сам некрополь — древнейший, и использовался для погребения знатных персон.

Нашел гробницу и необычный артефакт в 1930-х гг. британский египтолог Уолтер Эмери. По его словам, захоронение было разграблено. Однако мумифицированные останки самого Сабу не тронули — их сберег деревянный гроб. Кроме того, расхитители гробниц оставили без внимания кремниевые, медные, глиняные и каменные артефакты, включая разнообразные сосуды. В числе этих находок оказался и «колпак» от автоколеса.

Изначально «диск» был разбит на куски. Но их сложили вместе, и теперь в целостном состоянии он хранится в Каирском музее (Египет). Уолтер Эмери описал тогда находку как чашу с тремя лопастями, вырезанную из необычного камня.

Ученые считают: «чаша», вероятно, предназначена для масла. Тем более, плоские и широкие чаши из камня — распространенный сосуд в период I-III-й древнеегипетских династий. Но этот артефакт отличается дизайном от аналогов, и точно не использовался в повседневной жизни. Поэтому до сих пор версии о его назначении только множатся. И четкого ответа, что это такое, пока нет.