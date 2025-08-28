Археологи обнаружили масштабный артефакт возрастом 5 500 лет, который подтверждает Библию

Источник фото: freepik.com, фото freepik руины древнего города

Этот артефакт помогает установить осязаемую связь между современностью и Ветхим Заветом. Тем более, по словам археологов, такая находка — первая в регионе и мире. Ведь ничего подобного нигде, кроме Израиля, найти невозможно.

А нашли артефакт вблизи Тель-Авива — почти в 64 км от города, на юге. Археологи обнаружили древнюю «фабрику» , вернее ее руины. Это была оружейная «фабрика» с сотнями подземных ям, выложенных глиняным кирпичом и служивших складскими помещениями, мастерскими и даже жилищами. И всё это принадлежало ветхозаветному народу — ханаанеям. В Библии они описываются как народ, живший в Земле Обетованной задолго до прихода туда евреев. Сама территория изначально называлась Ханаан — это доизраильское наименование участка суши, который охватывал Палестину, Сирию, Финикию.

В Библии ханаанеи изображаются в отрицательном ключе. Но теперь археологи получают новое представление о ветхозаветном народе как об умелых ремесленниках, которые одновременно развивали торговые связи. Кроме того, «фабрика» и прилегающие к ней помещения служат явным доказательством существования самого народа, который до сих пор воспринимался в основном только с позиции Библии.

Но самое интересное — археологи на «фабрике» открыли уникальную технологию производства кремниевых клинков. По словам экспертов, древние мастера использовали продвинутую и до сих пор неизученную технику обработки материалов. Более того, ученые отметили: никакого мусора и производственных отходов за пределами «фабрики» не было обнаружено. Это указывает на то, что мастера строго хранили свои профессиональные секреты. И свидетельствует, что местное общество еще в начале бронзового века было достаточно сложно организованным и с развитой оружейной специализацией.