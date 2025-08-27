Археологи обнаружили в водах Северного моря «Атлантиду». И выяснили, кто погубил город 8 500 лет назад

Источник фото: freepik.com, фото freepik руины древнего города под водой

Сам город обнаружили в Орхусском заливе — у Северного моря, на севере Дании. Его скрывала 8-метровая толща воды. А его возраст — эпоха мезолита, на которую пришлись серьезные изменения в фауне планеты и в укладе человека.

До сих пор поселения каменного века находили вдали от побережья — в глубине материков. Поэтому подводная находка уникальна . И уже летом 2025 года дайверы опускались на восьмиметровую глубину, собирая артефакты с помощью специальных пылесосов. Кроме того, были подробно задокументированы все уголки поселения. В итоге команда археологов сумела воссоздать даже планировку «Атлантиды».

Найденное поселение небольшое — почти 40 кв.метров. Однако несмотря на малые размеры город «отдал» множество артефактов, в частности, кости животных эпохи мезолита, орудия и наконечники стрел из камня, обработанное дерево. А еще пни, кольца которых подскажут, когда именно погибли деревья. И всё это, включая поселение, благодаря морю оказалось как бы на консервации, — сохранилось на тысячи лет в бескислородной среде.

Но как датская «Атлантида» вообще попала на дно морское? По словам археолога Питера Мо Аструпа, занимающегося подводным исследованием города, произошло повышение уровня мирового океана. Это и привело к изменению береговой линии — в итоге поселение, находившееся прямо на побережье, было затоплено.

Дело в том, что почти 8 500 лет назад, когда погиб город, завершился последний ледниковый период. Ледники принялись таять, поднимая уровень океанских вод и, соответственно, Северного моря. Подъем происходил постепенно — иногда по несколько метров за 100 лет. Но этого хватило, чтобы поселения каменного века погружались в морские пучины вместе с побережьем. И люди были вынуждены покидать обжитые места, перебираясь вглубь материка.