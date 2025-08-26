Спустя 100 лет океанограф раскрыл причину исчезновения людей и кораблей в Бермудском треугольнике

Источник фото: freepik.com, фото freepik треугольник в океане

Бермудский треугольник существует не один век. Но тайна исчезновения в его недрах судов и людей вдруг стала широко обсуждаться с 1918-го года, когда в треугольнике бесследно исчез военный американский корабль «Циклоп». Никаких сигналов он не посылал. А во время его поисков не нашли даже маленького обломка. И вот теперь спустя более 100 лет ученый ответил, что могло случиться с кораблем.

Ответ дал ученый-океанограф — доктор Саймон Боксолл . Вместе с коллегами из исследовательского Университета Саутгемптона эксперт воссоздал условия, при которых погиб «Циклоп».

В 1918-м году судно, нагруженное 10 000 тоннами марганцевой руды, в феврале вышло из порта Рио-де-Жанейро. Но в порт назначения не прибыло. Спустя несколько месяцев поиска 306 человек экипажа были признаны погибшими. А что случилось с кораблем, тогда никто не смог выяснить. Это породило множество слухов о Бермудском треугольнике.

Однако никакой мистики и НЛО, — так считает доктор Боксолл. Реальная причина гибели людей и плавучих средств — блуждающие волны. По словам эксперта, чем крупнее судно, тем больше ему достанется от волны, высота которой способна превысить 30 метров. Но самое главное — такая океаническая «стена» возникает неожиданно, неизвестно откуда и даже при штиле. А сложный рельеф Бермудского треугольника — благодатное условие для образования гигантской волны.

Главная ее опасность — крутизна склона, на который попадает судно. И если оно крупное, ему хватит 2-3 минут, чтобы уйти под воду, — заявил океанограф. Он считает: «Циклоп» в 1918-м году был подхвачен блуждающей волной, и завис между ее гребнями. Середина его корпуса осталась в пустоте. А поскольку судно в длину превышало 160 метров и отягощалось 10 000 тонн руды, ему хватило нескольких мгновений, чтобы расколоться пополам. И затонуть. Это объясняет, почему никто из команды не подал сигнал бедствия — просто не успели.

Ученые предсказали Всемирный потоп. И назвали города, которые поглотит большая вода

Свои слова ученый подтвердил лабораторными испытаниями с помощью миниатюрной копии «Циклопа». Выводы о природном происхождении катастроф в Бермудском треугольнике поддерживают, в частности, и данные рынка страхования Lloyd's (Лондон). Согласно их сведениям в этом регионе судов пропадает не больше, чем где-либо в мире.