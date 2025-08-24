Ученые предсказали Всемирный потоп. И назвали города, которые поглотит большая вода

Источник фото: freepik.com, фото creativeart спасательные круги плавают в воде

Глобальное потепление — тема, которая волнует ученых по всему миру и уже не первый год. Особенно их беспокоят процессы в Западной Антарктике, где ледяной покров находится на грани обрушения.

Об этом заявили эксперты из Национального университета Австралии . По их прогнозам, если ледник Западной Антарктики, занимающий площадь свыше 1 220 тысяч квадратных километров, обрушится, то это приведет к повышению уровня воды больше чем на 3 метра. А такой риск существует, поскольку ледяной покров тает в силу роста объемов выброса углекислого газа.

В итоге множество прибрежных городов вместе с населением уйдут под воду. В частности, сильно пострадает Великобритания, но не вся: только слегка «подмочит» Северную Ирландию и Шотландию. А вот восточное побережье Англии окажется под водой. Достанется даже удаленным от моря городам, вроде Питерборо и Линкольн. К югу будут затронуты отдельные районы Лондона. Западное английское побережье тоже окажется под водой.

Но таяние арктических ледников навредит не только Великобритании, — под угрозой затопления и другие страны по всему миру. По данным Центра климатических исследований, вода накроет всю прибрежную линию, начиная с французского Кале и заканчивая южной Данией. Большая часть Нидерландов, 400-летняя Венеция, польский Гданьск, — всё это тоже будет погребено при подъеме уровня моря.

Даже США пострадают от таяния ледников — южные штаты. По подсчетам Центра климатических исследований, могут скрыться под водой Новый Орлеан (Луизиана), техаский Галвестон и ряд городов во Флориде.

Кроме того, исчезновение Западной Антарктики — это удар и по животному разнообразию. В частности, профессор Мэтью Ингленд, соавтор исследования, заявляет: очень высок риск гибели как вида императорских пингвинов. Причем уже сейчас наблюдается сбой в их размножении из-за таяния льда.

Но главное — исчезновение ледников, по словам ученых, изменит объем солнечного тепла, что приведет к еще более активному таянию льдов. А значит, уровень океана поднимется еще больше — и затопит больше городов по всему миру.