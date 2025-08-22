Погибший город в Египте дал о себе знать спустя более 2200 лет: археологи в замешательстве

Источник фото: globallookpress.com, фото Fang Zhe древние артефакты Египта

Своей находке археологи и рады и не рады. Дело в том, что теперь придется кое-что пересматривать в истории региона и города, погибшего тысячелетия назад. Но зато теперь можно понять, что стало причиной конца процветающего поселения.

Море, как и земля, нехотя «раскрывает» свои тайны, которые погребло многие века назад. И вот только сейчас спустя почти 25 лет с момента последней находки у побережья египетской Александрии обнаружены новые древние артефакты.

Водолазы нашли их сразу несколько . Все они были обнаружены в рамках проекта, который с 2023 года занимается исследованием Тонис-Ираклиона (Тонис-Гераклиона). В свое время он считался одним из самых оживленных портов в устье Нила и одновременно религиозным центром. Наибольшего расцвета достиг в 6-4 вв. до н.э. Считается, что именно здесь Геракл, сын Зевса (в Риме — Геркулес), высадился в Египте. И на этом месте был построен храм.

Кстати, как уверяет историк Геродот, легендарные Елена и Парис до начала Троянской войны тоже побывали в Тонис-Ираклионе. Но мощное землетрясение во 2-м веке до н.э. и последовавшие за ним цунами стали причиной постепенной гибели богатейшего города. Его последняя часть ушла под воду уже в 8 веке н.э. А заново его открыли только в 1990-х гг.

И вот теперь спустя более 2200 лет с момента гибели город снова дает о себе знать. Со дна моря водолазы подняли две статуи — без ног и головы. Это самые уязвимые части скульптур, страдающие в первую очередь от подземных толчков. И это доказывает главную причину гибели прибрежного поселения — землетрясение.

По оценке специалистов, длина одной из статуй чуть более 2 метров. А с головой и конечностями — почти 5 метров. Кстати, статуи — из того самого гранита, который тоже «содействовал» затоплению города. Ведь в Тонис-Ираклионе гранитных скульптур было немало. Под их весом и из-за пустот, образованных в результате землетрясений, здания быстро заполнялись водой и исчезали.

Еще один важный артефакт, найденный на дне моря, — древнее место кораблекрушения с остатками судна.