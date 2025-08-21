Пирамиду Хеопса в Египте строили не простые люди: археологи нашли реальных строителей пирамиды

Источник фото: globallookpress.com, фото XYZ PICTURES вид на пирамиду сфинкса Египет

Великая пирамида Гизы, так называют пирамиду Хеопса, первоначально была высотой почти 147 метров. Общий ее вес — свыше 6 млн. тонн. Основной строительный материал — известняк и гранит. А вот сколько лет ее строили, до сих пор неизвестно, — историки спорят по этому вопросу. Однако одной тайной теперь меньше — археологи обнаружили следы тех, кто реально возводил пирамиду.

До сих пор считалось: каменные сооружения возводили рабы. Позже появилась версия: пирамидой занимались свободные жители самого Египта. На это указывают обнаруженные на плато Гиза в 1990-х гг. поселения строителей, где помимо жилых помещений раскопали склады, пекарни и даже кладбища. Всё это говорит о высоком уровне жизни, который был не доступен рабам.

Более того, считалось, что свободные строители трудились в формате временной службы. Иными словами, сезонной — пока разливался Нил. После того, как воды уходили, на полях оставался плодородный слой, который идеально подходил для нужд сельского хозяйства. А значит, люди возвращались обратно к своим полям. Иначе Египет ждал голод.

Согласно версии со временной службой получалось, что строительство каждый год приостанавливалось на несколько месяцев. Вряд ли это было возможно. Но даже если стройку ставили на «паузу», можно ли считать людей, занятых сельским хозяйством профессионалами в деле возведения пирамид? Выходит, они были просто наемными рабочими. А кто же тогда строил?

Археологи, как заявляет в подкасте Matt Beall Limitless Захи Хавасс, экс-министр по вопросам древностей, сумели установить: на постоянной основе строили пирамиды квалифицированные рабочие. Группа исследователей под его руководством нашла новые следы, ранее неизвестные, но оставленные более 2800 лет назад. Археологам удалось изучить захоронения недалеко от пирамиды, где они обнаружили статуи с изображением людей и иероглифов. Надписи перечисляли «должности», в частности: наблюдатель за стороной пирамиды, ремесленник. По словам Хавасса, если бы эти люди были рабами или простыми наемниками, их бы не похоронили в тени усыпальницы фараона.