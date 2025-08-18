Будут ли клонировать Христа: найденная на Туринской плащанице кровь — «божественная»

Источник фото: globallookpress.com, фото Elena Aquila Мужчина в терновом венце на голове

Туринская плащаница — известная многим христианская реликвия. Считается, что в это льняное полотно завернули Иисуса Христа, когда сняли с креста. Но есть ученые, которые не верят в подлинность плащаницы. Их не убеждает даже наличие негативного отпечатка лица и тела на ткани. А вот пятна крови могут рассказать обратное.

Кровь на плащанице обнаружили еще в 1990-х гг. — провели тесты, которые выявили не только кровяные фрагменты, но и группу АВ. Она, как сообщает доктор Иеремия Джонстон в интервью Tucker Carlson Network , принадлежит мужчине-семиту. Это исключает подделку либо животное происхождение пятен. Более того, эксперт сообщил, что кровь появилась на плащанице до и после смерти. Это также подтверждают проведенные анализы. Но наличие предсмертной и посмертной крови — необычно. И указывает на процессы, несовместимые с естественным разложением тела.

Кроме того, доктор Джонстон обращает внимание на количество и характер ран — на плащанице их видно почти 700. В их числе следы от ударов плетьми, на конце коих свинцовые наконечники, свыше 50 ран от тернового венца, следы от гвоздей при распятии и от копья. Причем все раны — предсмертные.

Еще один важный факт — негативный оттиск тела, чья толщина составляет всего 2 микрона или 0,002 мм. И не проникает сквозь плотно. С помощью краски подобное не сотворить — она обязательно пропитает волокна и проявится сквозь них. Это, как заметил эксперт, приводит в замешательство лучшие умы по всему миру.

По словам доктора Джонстона, негативный оттиск мог образоваться как итог внезапной химической реакции, вызванной гигантским выбросом энергии. К подобному выводу пришел в свое время физик Паоло Ди Лаззаро. Он в течение 5 лет изучал плащаницу. И сумел воссоздать ту самую реакцию, которая случилась более 2000 лет назад. Но для этого ему потребовался мощный выброс энергии — в 34 триллиона ватт. Процесс длился не более четверти миллиардной доли секунды, что вполне хватило для изменения структуры полотна — и появления «божественного» отпечатка.

В дополнение доктор Джонстон привел данные судебно-медицинской экспертизы, выявившей свыше 50 видов пыльцы, попавшей на ткань, в т.ч. цветов, которые цветут лишь в Израиле и исключительно в апреле, — в месяце, когда был распят Христос. А глиняные частицы под носом, в области коленей и ступней тоже происходят из Иерусалима. И расположены там, где обычно появляются, когда человек спотыкается, как это произошло с Христом, когда он нес деревянный крест, идя по улицам города.

Астрономы NASA обнаружили в космосе чужой корабль: он приблизится к Солнцу уже в октябре 2025

Суммируя все эти доказательства, так и хочется спросить одно: возможно ли клонирование? Ученые считают, что технических препятствий для воссоздания человека нет. Однако есть этические табу. Кроме того, клонированные животные страдают от целого «букета» болезней. И нельзя предсказать, что именно поразит человеческого клона. Но самое главное — для воссоздания одного клона может потребоваться много эмбрионов. Поэтому этика выходит на первое место. Но это пока выходит...