Астрономы NASA обнаружили в космосе чужой корабль: он приблизится к Солнцу уже в октябре 2025

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Странное космическое тело NASA обнаружило еще в начале июля 2025 года. Оно движется к Солнцу на огромной скорости. И сначала его приняли за комету, чей диаметр составляет почти 24 км. Однако позже ученые пришли к выводу — это корабль, а не естественное небесное тело.

И корабль, замаскированный под комету, приблизится к Солнцу уже к ноябрю 2025 года — точнее 29 октября. А пока у этого спорного объекта официальное обозначение — 3I/ATLAS. Как написало издание New York Post , движется он со скоростью 140 000 миль/час (это почти 210 тысяч км/час). Это превышает скоростные показатели других подобных небесных тел. Кроме того, объект вошел в Солнечную систему под таким углом, который не соответствует углу вхождения его аналогов. И никто не знает, откуда он вообще взялся.

Все эти необычности, включая другие нестандартные параметры, навели ученых на мысль об искусственном происхождении «кометы». К этому предположению пришли астрофизик Ави Лоэб (Гарвард), а также британские коллеги Адам Хибберд и Адам Дроул.

Они отметили, что 3I/ATLAS должен оказаться вблизи Солнца уже в конце октября 2025 года. Такое сближение сделает невозможным наблюдение за объектом с Земли. Но создаст все условия, как заявил Ави Лоэб, для развертывания пришельцами системы слежения. По словам эксперта, «гаджеты» могут быть незаметно расположены на Марсе, Венере и на Юпитере, а также переправлены на Землю. Более того, астрофизик высказал мысль о высокой вероятности атаки из космоса.

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Однако другие «космические» ученые не советуют впадать в панику — и со скепсисом реагируют на выдвинутые предположения. В частности, канадский астроном Саманта Лоулер (Университет Реджайны) считает, что к Солнцу движется обычная комета, попавшая к нам из другой системы.

А кто из них прав, выяснится уже в конце октября 2025 года.