У Земли обнаружено сразу 7 спутников: ученые нашли на орбите еще несколько небесных тел помимо Луны

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Все привыкли, что Луна — единственная соседка Земли. Однако группа ученых из США, Финляндии, Германии, Италии и Швеции сумела опровергнуть это утверждение. Эксперты обнаружили целую коллекцию природных спутников. И все они сделаны из Луны.

Поэтому ученые прозвали их мини-лунами . Они в миллионы раз меньше известного землянам спутника — Луны. Как правило, их величина не превышает 2 метров в диаметре. Образуются они из-за столкновения Луны с астероидами, — в результате от ее поверхности откалываются крошечные фрагменты. Они-то и становятся на короткое время дополнительными спутниками, попадая в гравитационное поле Земли.

Однако до 2018 года считалось, что мини-луны — пришельцы из отдаленного региона, расположенного между Марсом и Юпитером. Но теперь ученые доказали обратное, проанализировав «поведение» двух мини-спутников Камо'Оалева и 2024 PT5. В частности, объект с гавайским названием Камо'Оалева, обнаруженный еще в 2016 году с помощью телескопа на Гавайях, отражает свет аналогично Луне. Причина — идентичный состав поверхности. Да и сам «грунт» Камо'Оалева включает в себя те же породы, что и земной спутник. Это было установлено еще в 2021-м.

К аналогичному выводу пришли и сейчас, но уже в отношении других мини-лун и другие ученые.

Согласно проведенному исследованию лунные обломки перемещаются по относительно стабильным орбитам, задерживаясь у Земли всего на несколько десятилетий. Но это утверждение не относится к Камо'Оалева — в отличие от прочих мини-лун является квазиспутником уже почти 100 лет. И останется в таковом статусе, как заявляют ученые, еще свыше 1 млн.лет.

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Что касается остальных мини-лун, то в очень редких случаях они сталкиваются с планетой или с Луной. Но чаще — покидают земную орбиту, оказываясь теперь в сфере влияния Солнца. А их место около Земли занимают новые обломки. По словам эксперта из Гавайского университета Роберта Джедике, такая смена чем-то напоминает кадриль. И в итоге у Земли вертится в среднем по 6 мини-лун за раз — в дополнение к «родительской» Луне.