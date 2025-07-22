Спустя почти 5000 лет тайна Стоунхенджа раскрыта: ученые выяснили, кто передвинул многотонные камни

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Стоунхенджу примерно 5000 лет. Его возведение, как считают ученые, началось 3000 лет до н.э. Однако до сих пор, с момента обнаружения объекта, не угасают споры: кто доставил камни для сооружения? Ведь камни-то не местные.

И вот теперь, как пишет Daily Mai l, профессор Ричард Бевинс и его эксперты из Аберистуитского университета выдвинули самую правдоподобную версию. Она может стать завершающей в списке многовековых предположений.

Для исследования эксперты взяли Ньюоллский валун — один из камней Стоунхенджа. Он был обнаружен в 1920-е гг. во время раскопок. Величиной с обычный футбольный мяч. Он был сравнен со скальными образцами из Уэльса. И в ходе проведенных анализов эксперты пришли к выводу: камень не является результатом ледникового движения. Версию об этом предложил в 2024 году доктор Брайан Джон, геолог. Он считал, что все валуны, включая Ньюоллский, на место «доставил» ледник. Двигаясь вместе со льдами, камни многократно переворачивались, — и становились более гладкими, плоскими. Тем более, на Ньюоллском образчике имеются следы ледниковой эрозии.

Однако теперь эта версия доказательно отвергнута. Ричард Бевинс и его команда ученых подтвердили химическую схожесть Ньюоллского валуна с камнем из Уэльса. Кроме того, эксперты напомнили о наличии в Уэльсе каменоломен уже в 3000 гг. до н.э. И это тоже подтверждает: порода перемещалась всё-таки людьми. Если бы это «сделал» ледник, он оставил бы более разрозненные скопления камней по всему региону.

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Что касается многотонной массы валунов, исследователи напомнили: люди эпохи неолита могли передвигать такие обломки на десятки метров. А значит, были способны это сделать и на десятки километров. Примером тому Алтарный камень, который «покрыл» расстояние 750 км. В помощь — веревки и полозья, доступные в эпоху неолита.