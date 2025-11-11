Губернатор Русских ввел «зону тишины»: Ульяновская область лидирует в гонке за отключениями интернета

Источник фото: Мариакрай

В Ульяновской области продолжаются плановые отключения мобильного интернета, введенные с мая текущего года в целях обеспечения безопасности на фоне угроз атак. Как сообщили в региональном Министерстве цифрового развития, ограничения затронут жилые районы, офисы и социальные объекты, включая школы и больницы, и сохранятся до завершения СВО. Губернатор Алексей Русских подчеркнул, что такие меры необходимы для создания «зоны тишины», препятствующей координации БПЛА через сотовые сети.

Последние отключения зафиксированы в конце октября в Ульяновске и прилегающих районах, где временно приостановлена работа 4G/5G-сетей у всех основных операторов — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2. Проводной интернет остается доступным, однако власти рекомендуют жителям подключаться к нему за свой счет, с тарифами от 500 рублей в месяц. В ответ на жалобы населения, в октябре запущены меры поддержки: создан «белый список» ключевых сайтов (банки, госуслуги, экстренные службы) с приоритетным доступом во время сбоев, а также расширена сеть публичного Wi-Fi до 450 точек в городе и области.

По данным проекта «На связи», с мая отключения охватили 79 из 85 субъектов РФ, с пиком в июле и ежедневными сбоями в октябре-ноябре. В Центральном округе (Липецкая, Тульская области) перебои длятся 4–8 часов; на Юге (Краснодарский край, Саратовская область) — еженедельно в зонах риска.

Даже удаленные регионы, как Омская область (большие сбои в июне) и Камчатка (конец сентября), не исключены, несмотря на удаленность от опасных зон.

Минцифры РФ опровергает слухи о «тотальном шатдауне», подчеркивая локальный характер мер, но статистика показывает: Россия лидирует в мире по блокировкам в третьем квартале 2025 года.

Экономические последствия ощутимы: по оценкам Общества защиты интернета, каждый час национального сбоя обходится в 1,9 млрд рублей. В Ульяновске 40% IT- и логистических фирм отметили падение выручки, а предприниматели жалуются на сбои в системах «Честный знак».

Операторы связи не возвращают средства за неоказанные услуги, что стимулировало рост подключений к проводным сетям и спрос на роутеры.

Власти также тестируют другие решения: в 48 регионах, включая Московскую область, внедрены ИИ-фильтры для подозрительных SIM-карт и блокировка трансграничного трафика. До конца СВО ограничения останутся нормой, но эксперты прогнозируют сокращение их частоты за счет централизованных протоколов.

Жителям советуют скачивать оффлайн-приложения, карты и использовать 2G для голосовой связи. МЧС напоминает: точные графики отключений публикуются в Telegram-каналах губернаторов постфактум.