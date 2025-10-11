Россия ввела санкции против Renault. Все деловые контакты с французами запрещены

Источник фото: globallookpress.com фото Елена Майорова

Включение Renault фактически отменяет возможность исполнения опициона на выкуп акций АвтоВАЗа

Renault покинуло российский рынок в 2022 году. Французы ушли по всем известным причинам. При этом они избавились от своих активов за 1 руб., но с опционом на право выкупа в течение 6 лет. Однако вчера произошло событие, которое фактически ставит крест на возвращении французов в Россию.

Российское правительство включило компанию Renault в санкционный список. Соответствующее постановление размещено на портале правовых актов.

Теперь федеральным, региональным и муниципальным структурам РФ, а также российским физическим и юридическим лицам будет запрещено совершать с Renault и ее дочерними компаниями какие бы то ни было сделки, включая внешнеторговые, — отмечено в сообщении.

Основной причиной для подобного решения стала новость радиостанции Franceinfo о том, что руководство французского автоконцерна заявило о намерениях начать производство беспилотников в интересах ВСУ на Украине. Renault опровергать это сообщение не стало, ограничилось комментариями, что окончательное решение не принято.

Масло в огонь подлило заявление Министерства обороны Франции, что крупный автопроизводитель запустит производство БПЛА, но не уточнили какой именно. Сразу же после этого российские власти в лице первого вице-премьера Дениса Мантурова в интервью РБК заявили, что данные действия не останутся без ответа.

Против возвращения Renault в Россию резко против высказался глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, если французский производитель решит вернуться, то он должен компенсировать полный объем инвестиций, которые государство направило на поддержание работоспособности российского автозавода. Он оценил эти расходы примерно в ₽112,5 млрд.

По сути Renault теперь потерял право на исполнения опциона. Все мосты сожжены, обратно дороги нет. Хотя все еще может измениться?