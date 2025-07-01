Новое громкое происшествие в сафари-парке «Тайган»

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Вероятно животное проглотило пластиковый колпачек, ей може грозить операция

Не успел затихнуть скандал вокруг парка “Тайган”, когда львы напали на директора этого заведения Олега Зубкова, как там произошло новое ЧП.

Кстати Олег Зубков, к счастью, идет на поправку, он еще не может разговаривать, но уже чувствует себя гораздо лучше.

Но теперь в “Тайгане” отличились посетители. Большой резонанс вызвало видео, на котором туристка из Краснодара Анастасия Лучкина, дала орангутану по кличке Дана затянуться вейпом. Животное особо не сопротивлялось, и на первый взляд все прошло без последствий. После первого осмотра обезьяны ветеринарами, отклонений в его здоровье обнаружено не было.

Однако уже на следующий день стало хуже. Об этом сообщил журналистам ветеринарный врач парка Василий Писковой.

«Во время курения Дана сняла крышечку с вейпа и засунула в рот. Я переживаю, как бы Дана не проглотила эту крышечку, потому что этот пластик может вызвать закупорку кишечника и отравление. Сегодня она уже плохо ест, плохо себя чувствует, целый день спит», — прокомментировал врач.

Если подтвердятся худшие опасения, то Дану придется оперировать. Сейчас она находится под пристальным присмотров специалистов парка “Тайган”.

А вот туристку Анастасию Лучкину, которая кстати является мастером спорта по миксфайту, могут ждать серьезные неприятности. Во-первых, за свой поступок она может лишиться места в сборной России. А, во-вторых, если Дану придется оперировать, то спортсмену придется покрыть все финансовые расходы на ее лечение.

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Не зря же медики предупреждают, что вейпы отрицательно воздействуют на мозг человека. Случай в парке “Тайган” это наглядно подтвердил…