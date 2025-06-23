Эдгард Запашный рассказал о дальнейшей судьбе львов из сафари-парка “Тайган”

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Известный дрессировщик выступил против усыпления львов, он объяснил свою позицию

В крымском сафари-парке “Тайган” очередное происшествие. Там львы напали на директора парка Олега Зубкова. Со множествами ран он сейчас находится в больнице. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента, но он по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Наверное, главный вопрос, который интересует россиян, что же теперь будет со львами?

Это уже не первый подобный случай в сафари-парке “Тайган”, в октябре 2024 года там произошло аналогичное происшествие, когда лев загрыз другую сотрудницу парка Леокадию Перевалову. Все больше звучит голосов за то, чтобы усыпить животных. Однако категорически против этого выступил известный российский дрессировщик Эдгард Запашный.

В своем эксклюзивном интервью изданию АиФ знаменитый дрессировщик отметил, что ни один профессионал не позволил бы усыпить львов.

«При любом нападении профессиональные люди, дрессировщики, всегда берут вину на себя», — объяснил Запашный.

По его мнению львы находились на своей территории, и вся вина в произошедшем лежит на самом Зубкове. Также Эдгард Запашный напомнил, что Зубков придерживался аналогичной точки зрения после происшествия в 2024 году, и именно он не позволил усыпить львов, растерзавших Перевалову.

Запашный также заметил, что на данный момент нет подтверждения информации о том, что на Зубкова напали те же самые львы, которые фигурирую в сводках происшествия 2024 года.

В конце своего интервью Запашный пожелал директору сафари-парка “Тайган” здоровья, а его семье — сил.