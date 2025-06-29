Екатеринбургский скандал: Азербайджан обвиняет Россию в избиении и убийстве задержанных

Задержание выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге обернулось международным скандалом. Парламентская делегация Азербайджана во главе с первым вице-спикером Али Ахмедовым отменила визит в Москву на заседание Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству. Этот демарш сигнализирует о серьезном кризисе в отношениях двух стран.

По версии адвоката Илкина Амирова, утром 28 июня силовики провели серию жестких задержаний, сопровождавшихся многочасовыми избиениями. Позже семьи задержанных получили сообщения о гибели родственников. Российская сторона пока не прокомментировала эти обвинения, ссылаясь на необходимость проведения экспертизы для установления точных причин смерти. СКР по Свердловской области заявил о задержании этнической преступной группы, подозреваемой в убийствах и покушениях на убийства, возбудив дело по статьям 105 и 30 УК РФ. 29 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал одного из задержанных.

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Однако Баку категорически не согласен с действиями российских правоохранительных органов, называя их незаконными. Отмена визита парламентской делегации – яркое свидетельство глубины конфликта. Это не просто дипломатический жест, а публичное обвинение, брошенное в адрес России.