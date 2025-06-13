Тревожные симптомы на рынке недвижимости. Начинают сказываться побочные действия льготной ипотеки

Источник фото: globallookpress.com

Только за первые месяцы 2025 года объем просрочки увеличился почти в два раза

Изначально льготная ипотека задумывалась как способ обеспечить россиян доступным жильем. Но по прошествии нескольких лет в экономике произошел ряд событий, показывающий ошибочность данного рассуждения. Проблемы копятся одна за другой. И очевидно, что именно в данный момент ситуация принимает угрожающий характер.

Первый негативный фактор льготной ипотеки, это резкий рост недвижимости. Когда на рынок пришли сотни миллиардов бюджетных денег, то квадратный метр вырос в цене почти в два раза, и понятие доступного жилья исчезло само собой.

Второй негативный фактор заключается в том, что миллионы россиян стали ипотечными рабами. Даже по льготной ставке большая часть их доходов уходит на погашение кредитов. Это снижает их покупательскую способность и рикошетом бьет по другим сферам экономики.

И вот сейчас стали поступать реально тревожные новости. Как пишет издание Банки.ру, за первые месяцы 2025 года объем просроченной ипотечной задолженности в России вырос в 1,9 раза и достиг уровня 129 млрд. рублей. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» после анализа открытой статистики Банка России.

Динамика на само деле тревожная, поскольку за весь 2024 год объем просроченной ипотеки увеличился всего лишь на 9%.

Дело даже не в высокой ставке рефинансирования, вся ипотека выплачивается по фиксированной ставке, которая была еще задолго до повышения. Объем просрочки по ипотеке свидетельствует о том, что проблемы в экономике нарастают, и людям просто нечем платить проценты по кредитам.

Почему это тревожный знак. Все происходящее может спровоцировать резкое падение цен на жилье, это скажется на всей банковской системе, и мы можем получить реальный банковский кризис со всеми вытекающими последствиями. И тогда уже не поздоровится всем гражданам России. Но зато на рынке недвижимости освоены сотни миллиардов бюджетных денег, которые просто растворились в воздухе, а вместо плюсов мы имеем целый букет проблем…