Тревожные симптомы на рынке недвижимости. Начинают сказываться побочные действия льготной ипотеки
Источник фото: globallookpress.com
Только за первые месяцы 2025 года объем просрочки увеличился почти в два раза
Изначально льготная ипотека задумывалась как способ обеспечить россиян доступным жильем. Но по прошествии нескольких лет в экономике произошел ряд событий, показывающий ошибочность данного рассуждения. Проблемы копятся одна за другой. И очевидно, что именно в данный момент ситуация принимает угрожающий характер.
Первый негативный фактор льготной ипотеки, это резкий рост недвижимости. Когда на рынок пришли сотни миллиардов бюджетных денег, то квадратный метр вырос в цене почти в два раза, и понятие доступного жилья исчезло само собой.
Второй негативный фактор заключается в том, что миллионы россиян стали ипотечными рабами. Даже по льготной ставке большая часть их доходов уходит на погашение кредитов. Это снижает их покупательскую способность и рикошетом бьет по другим сферам экономики.
И вот сейчас стали поступать реально тревожные новости. Как
Динамика на само деле тревожная, поскольку за весь 2024 год объем просроченной ипотеки увеличился всего лишь на 9%.
Дело даже не в высокой ставке рефинансирования, вся ипотека выплачивается по фиксированной ставке, которая была еще задолго до повышения. Объем просрочки по ипотеке свидетельствует о том, что проблемы в экономике нарастают, и людям просто нечем платить проценты по кредитам.
Почему это тревожный знак. Все происходящее может спровоцировать резкое падение цен на жилье, это скажется на всей банковской системе, и мы можем получить реальный банковский кризис со всеми вытекающими последствиями. И тогда уже не поздоровится всем гражданам России. Но зато на рынке недвижимости освоены сотни миллиардов бюджетных денег, которые просто растворились в воздухе, а вместо плюсов мы имеем целый букет проблем…