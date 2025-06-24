Трамп осадил Израиль: удар по «старому радару» вместо «жесткой» атаки на Иран

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На фоне обострения напряженности между Израилем и Ираном и заявлений КСИР об обстреле израильской территории, Израиль нанес ответный удар по старому радару под Тегераном. Этот акт, по мнению экспертов, носит символический характер и является реакцией на давление со стороны США, стремящихся предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп публично призвал Израиль к сдержанности и отмене запланированных атак на Иран. Этот призыв последовал за заявлением КСИР о запуске 14 ракет по «военным центрам и вспомогательным объектам» Израиля, что, по утверждению иранской стороны, стало ответом на предыдущие израильские атаки. Примечательно, что обстрел со стороны Ирана произошел непосредственно перед объявленным перемирием.

Израильские СМИ, в свою очередь, описывают удар по радару как завершающий этап ответа на нарушение перемирия со стороны Ирана. Выбор цели – устаревшей системы – и сдержанная реакция на фоне предыдущих обещаний «потрясти Тегеран» свидетельствуют о нежелании Израиля усугублять конфликт в условиях давления со стороны США.

В то же время, в Иране трое граждан Украины приговорены к смертной казни по обвинению в подготовке теракта на заводе по производству беспилотников.

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Аналитики полагают, что дальнейшая эскалация конфликта маловероятна, учитывая позицию США и сдержанный ответ Израиля. Однако ситуация остается нестабильной и требует внимательного мониторинга. Следим за событиями.