Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира? США нанесли мощный удар по Ирану

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США нанесли удары по трем иранским объектам

Мы в очередной раз убедились, что история имеет свойство повторяться. Сегодня дата, когда Германия напала на Советский Союз, и именно сегодня США атаковали Иран!

Сегодня утром ВВС США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана в городах Фордо, Натанзу и Исфахану. Об этом написал президент США в своем аккаунте в социальной сети Truth Social. Тем самым он поздравил американских военных с успешной военной операцией.

«Поздравляю наших великолепных американских воинов! Ни одна другая армия в мире не смогла бы этого сделать! Сейчас настало время мира!» — написал он.

Известно, что для удара по иранским ядерным была применена бомба GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известную как «бункер-уничтожитель», а также до 15 ракет “Томагавк”. В данный момент все самолеты вернулись на свои военные базы.

Иран в свою очередь подтвердил нанесение удара, и сообщил, что всем объектам нанесен незначительный урон. При этом, как сообщают иранские СМИ, сами объекты, включая Фордо, были эвакуированы заранее, обогащённый уран вывезен — угрозы радиации нет.

Также было заявлено, что после проведенной атаки, теперь любой американский военный объект и солдат является законной целью для иранских вооруженных сил.

К сожалению, подтвердились самые худшие прогнозы насчет конфликта на Ближнем Востоке. Де-факто мы стали свидетелями начала Третьей мировой войны. Как далее будет развиваться ситуация пока не известно. Но очевидно одно, что теперь Дональд Трамп вряд ли получит Нобелевскую премию мира, как политик не развязавший ни одной военной компании. Хотя и этого с полной уверенностью утверждать нельзя…