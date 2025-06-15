Как не попасть на уловки мошенников в путешествии. Советы специалиста

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Как не стать жертвой мошенников во время отдыха в других странах?

Долгожданная пора отпусков наступил! Немалое количество наших сограждан отправляется отдыхать в другие страны. Но, самый прекрасный отдых может обернутся большими неприятностями, если попасться на удочку мошенникам. «РИА Новости» рассказали, на какие уловки сейчас идут преступники, чтобы лишить вас денег и ценностей.

Самый «старый проверенный способ» — это обмен валюты через частников. Прямо как у нас в «лихие девяностые» - тут и фальшивые купюры могут подсунуть, и обсчитать. Так что лучше пользоваться услугами банками. Возможно курс несколько меньше, зато есть гарантия что не обманут.

Вторая распространенная проблема – это нечестные таксисты. Тут уже нужно требовать включения счетчика, а также заранее оговаривать стоимость поездки.

В Чехии, Франции и Испании существует такой вид экзотического мошенничества как «фальшивые полицейские». Они могут забрать ваши документы и вымогают деньги. Тут уже нужно звонить на горячую линию в ближайший полицейский участок, либо в посольство.

В Турции, Таиланде и Испании мошенники широко практикуют обман с арендой жилья. На сайтах размешаются объявления с очень привлекательными ценами для проживания туристов, а после получения аванса перестают выходить на связь. Так что подбирать варианты нужно исключительно на проверенных сайтах, у владельцев или риэлторских компаний с высоким рейтингом.

Ну, и «сувениры на память» могут обойтись очень дорого. Не спешите покупать их у первых попавшихся продавцов.