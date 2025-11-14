Россиянам назвали список стран, где есть проблемы с обменом “старых” долларов

Источник фото: globallookpress.com фото Maksim Konstantinov

Во многих странах заработок на туристах является главным, и валюта в этом списке не является исключением

Уже скоро россиянам предстоит пережить самые длинные новогодние каникулы. Многие их собираются провести за границей, а значит пора уже запасаться валютой. Как известно из российских СМИ, во многих странах есть проблемы с обменом долларов старого дизайна. Где именно есть такие неудобства, и куда лучше ехать с долларами исключительно нового дизайна, рассказал эксперт.

В интервью агентству ТАСС , доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова привела список стран, где избегают операций с долларами выпуска 1996–2013 годов. К ним относятся Китай, Турция, Армения, Таиланд и ОАЭ.

В частности торговые точки в Турции отказываются принимать доллары “старого” образца, а в местных банках их обменивают по более низкому курсу. В других странах из вышеперечисленного списка также могут возникнуть аналогичные проблемы.

«А такие страны, как Мексика, Венесуэла, Куба или Доминикана, считают старыми купюры до 2013 года и не принимают их вовсе, и вполне официально. Этот список можно продолжать», - заметила она.

Чуть лучше ситуация обстоит с обменом долларов в странах Европы. Здесь их можно без проблем обменять на евро.

На самом деле это все выглядит довольно странно, поскольку в самих США, все выпущенные доллары после 1914 года, считаются законным платежным средством. При этом американцы не могут диктовать условия обращения с долларами в других странах. И там, скорее всего, в дело идут свои хитрости, когда местные менялы просто хотят немного заработать на туристах. Также нельзя исключать повышенное количество фальшивых долларов “старого” образца, почему больше людей не хотят с ними связываться.

В любом случае если вы собираетесь за границу, покупать валюту нужно уже прямо сейчас, и желательно “нового” образца…