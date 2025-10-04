Источник фото: globallookpress.com фото IMAGO

Адмирал Владимир Комоедов объяснил, какую именно цель преследовали власти Франции

Несколько дней назад Франция в нейтральных водах задержала танкер Boracay, шедший под флагом Бенина. Французские власти посчитали, что данное судно является частью «теневого флота» России, и перевозит нефть в обход санкций. Однако уже вчера пришла новость, что нефтяной танкер отпущен, и движется в сторону Суэцкому каналу. Почему французы в последний момент сдали назад, в интервью изданию АиФ объяснил , бывший депутат Госдумы адмирал Владимир Комоедов.

По мнению собеседника издания, французы тем самым нарушили все международные законы.

«Французский руководитель не имел права этого делать, он нарушил все международные правила, превысил полномочия, которые ему дал народ. И он просто, будем говорить так, поступил по-негодяйски», — сказал адмирал.

По мнению российского военного, целью данной аферы состояла в том, чтобы подбросить в танкер беспилотники или комплектующие к ним, после чего обвинить Россию в запуске БПЛА в сторону европейских стран. Однако в последний момент планы изменились.

«Эти негодяи хотели что-то подкинуть. Например, какой-нибудь беспилотник или его составляющие, чтобы потом выступить с обвинениями, еще больше усугубить обстановку, разжечь конфликт. Им достаточно было для этого винтик найти», - отметил собеседник АиФ.

Возможно причинами для снятия ареста с судна стал экипаж, капитан и старший помощник которого были гражданами Китая. Они трое суток просидели под стражей, после чего были отпущены. Можно только догадаться, какие бы проблему у Франции были с Китаем.

Также Комоедов уверен, что с помощью данной авантюры с танкером, Макрон пытался отвлечь французов от реальных проблем в экономике страны, а вся эта операция была одобрена лично президентом Франции. Это следует из того, что именно французский лидер ранее призывал все танкеры, которые якобы перевозят российскую нефть.

«Я думаю, что эта операция была придумана во Франции, и за ней никто не стоит, кроме самой Франции в виде народа, который недоволен ситуацией в стране и действиями Макрона», — отметил Комоедов.

Таким образом Макрон хотел показать странам ЕС свои лидерские качества. Но что-то пошло не так…