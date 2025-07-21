Хотел как лучше, но вышло не очень. Эммануэль Макрон установил «рекорд» среди всех французских президентов

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Рейтинг французского президента опустился до рекордно низкого уровня

После прихода к власти во Франции, Эммануэль Макрон мечтал войти в историю как один из самых великих политиков этой страны. Иногда его планы сравнивали с наполеоновскими. И стоит признать, что макрону все же удалось войти в историю, и французы всегда будут вспоминать его имя.

Сегодня французское издание Journal du Dimanche опубликовало результаты опроса, проведенного среди французов о доверии нынешнему президенту Франции Эммануэлу Макрону и премьер-министру Франсуа Байру.

В поддержку Макрона высказалось 19% опрошенных жителей Франции, а деятельность премьер-министра поддержало 18% жителей страны.

«Макрон вошел в историю как первый президент, чей рейтинг опустился ниже 20%. Даже в пик кризиса «желтых жилетов» он составлял 23%», — отмечают авторы исследования.

Последней каплей терпения для французских избирателей стал законопроект о бюджете-2026, в котором предусмотрено сокращение многих социальных программ. Как результат, 82% респондентов недовольны работой Байру, 50% — «крайне недовольны».

Если сюда приплюсовать постоянные скандалы по поводу внешнего вида главы Франции, постоянные суды о защите чести и достоинства, резкое ухудшение экономики страны, то еще не одно поколение французов будут вспоминать Макрона, только вряд ли они при этом будут использовать добрые слова…