Курс доллара опустился до своих минимумов 2023 года. Что происходит?

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Американская валюта падает как на международных рынках, так и в России

Главная финансовая новость этой недели, это очередной обвал курса доллара. Вчера Банк России установил официальный курс американской валюты на уровне 77,9 рубля за одну единицу американской валюты. В то время как на рынке Forex доллар подешевел еще сильнее 75 рублей. Что происходит на самом деле, и что будет далее? Давайте разбираться в ситуации.

Курс доллара в России следует за мировыми тенденциями. С начала этого года доллар по отношению к евро упал почти на 13%. Если в начале этого года пара EUR/USD торговалась на уровне 1,04, то на данный момент это значение находится на уровнях 1,17.

Также на стороне рубля и профицит текущего счета платежного баланса, который по итогам 1 квартала превысил 19 млрд. долларов. Это значит, что Россия продает за рубеж больше своих товаров, чем покупает.

Также на курс доллара давит обязательная продажа валюты российскими экспортерами. Объем чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами в июне вырос на 3%, до $7,5 млрд.

По данным ЦБ объем нетто-покупок валюты физлицами на биржевом и внебиржевом рынках в июне снизился до 77,9 млрд руб. Спрос на валюту падает.

Также фиксируется приток средств фонды, инвестирующие в российские облигации. Инвесторы в преддверии снижения ключевой ставки Банком России пытаются зафиксировать высокую доходность рублевых инструментов.

Что будет дальше? Многое будет зависеть от курса доллара на международном рынке. Если американская валюта и далее будет падать, это скажется и на его курсе внутри России.

Также важна динамика цен на энергоносители.

В этом месяце на фондовом рынке ММВБ закончится дивидендный сезон, и на рынок придет большая масса свободных денег. Часть из них будет инвестирована в акции, возможно часть пойдет на покупку валюты.

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Многие аналитики сходятся во мнении, что далее рубль будет слабее. Разброс прогнозов варьируется от 87 до 100 рублей. Но как показывает практика, прогнозы часто не сбываются. Поэтому каким будет курс доллара предугадать очень трудно. По крайней мере с валютными операциями нужно быть крайне осторожными.