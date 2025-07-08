Мы теряем доллар? Июнь стал худшим месяцем для американской валюты с 1973 года

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Во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал сделать все, чтобы доллар остался главной резервной валютой. Иногда желания и реальность расходятся. Именно за время правления Трампа, доллар показал наихудшие результаты.

В июне 2025 года доллар продемонстрировал худшие результаты со времен президентства Ричарда Никсона. Американская валюта за этот месяц подешевела на 10,7%, что стало наихудшим показателем за первое полугодие с 1973 года.

Инвесторы больше не доверяют доллару, и главная “заслуга” в этом принадлежит именно Дональду Трампу. Введение торговых пошлин, отрицательно сказывается на мировой торговле. Яркий пример Россия, которой официально запрещено пользоваться американской валютой при трансграничных платежах, и заморозка российских резервов. Все понимают, что и с ними может быть то же самое.

Но больше всего на доллар давит намерение Дональда Трампа увеличить госдолг США до $40 трлн, а возможно и вообще убрать ограничение в виде потолка госдолга. Неограниченная эмиссия негативно скажется на американской валюте.

Возможно именно сейчас мы являемся свидетелями начала доминирования доллара в мировой экономике…