«У нас впереди очень неспокойные времена»: Эльвира Набиуллина предупредила о надвигающихся трудностях

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Многие участники этого мероприятия сошлись во мнении, что следующий 2026 год обещает быть трудным

На календаре лето, в разгаре отпускной сезон, и думать о неприятностях не хочется. Тем не менее за последнее время все чаще стали звучать пессимистические прогнозы о будущем экономики. Вот и глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала свое веское слово.

Как пишет издание РБК , выступая на Финансовом конгрессе Центробанка, она предупредила о приближении непростого периода времени.

«У нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться», - сказала Набиуллина.

При этом как ложка меда в бочке с дегтем оказались ее слова о том, что благодаря заранее предпринятым действиям ЦБ, российская экономика успешно адаптирована к будущим трудностям.

Также Набиуллина обрадовала новостью, что инфляция в России снижается более ускоренными темпами, чем прогнозировалось, а значит есть возможность на предстоящем заседании ЦБ снизить ключевую ставку на большую величину.

Не обошла Эльвира Сахипзадовна своим вниманием и российский рубль. С ее слов слабый рубль, это не та цель, к которой должна стремиться Россия. Зачастую это признак уязвимости экономики, высокой инфляции и недоверия населения к собственной валюте. Неужели российский рубль будет крепким надолго?

Никаких подробностей о том, какие именно трудности нас ждут глава ЦБ не раскрыла. Но мы ранее писали, что и глава Сбербанка Герман Греф также заявил, что наступающий 2026 год обещает быть непростым для банков и бизнеса, и к этому необходимо готовиться заранее.

Глава Сбербанка Герман Греф выступил с пугающим прогнозом на 2026 год

Как гласит поговорка, предупрежден, значит вооружен. И да, любой кризис это новые возможности, только ими смогут воспользоваться самые сильные и успешные…