Глава Сбербанка Герман Греф выступил с пугающим прогнозом на 2026 год

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По мнению главы Сбербанка уже сегодня стоит готовится к будущим трудностям

Несмотря на все внешние трудности, с которыми столкнулась Россия, отечественная экономика показывает чудеса стойкости. Тем не менее некоторые эксперты считают, что главные трудности еще впереди. К их мнению также примкнул глава Сбербанка Герман Греф.

По мнению банкира следующий 2026 год обещает быть гораздо труднее, чем нынешний.

“Уже сейчас видно, конечно, будет многое зависеть от геополитики, от того, как будет складываться динамика роста ВВП, динамика ставок Центрального банка, но уже видно, что он (2026 год - ред.) не будет простым”, — цитирует слова Грефа РИА Новости .

Поэтому к трудностям нужно готовиться уже сегодня.

Чуть ранее о возможности банковского кризиса в России писало издание Bloomberg . По мнению журналистов этого издания, системный кризис может наступить в течение ближайших 12 месяцев. Катализатором этого могут стать нарастающие проблемы корпоративных и розничных клиентов, которые при нынешних высоких ставках не способны обслуживать свои финансовые обязательства.

Некоторым компания удается пережить непростое время, однако выйти победителями удастся не всем.

Есть риск, что российская банковская система в этом году может недосчитаться 10-12 банков. Тем не менее серьезного банковского кризиса, по мнению аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, бояться не стоит.

Косвенно эти опасения подтверждают новости, что в России растет просрочка по ипотеке, а также по кредитным картам.

Герман Греф опытный экономист и банкир, и он реально смотрит на вещи. Поэтому прислушаться к его мнению необходимо. Что делать простым гражданам, кто хранит свои деньги в банках? Необходимо ограничить свои вложения в пределах страховой суммы, и не хранить все “яйца в одной корзине”. Необходимо контролировать свои финансовые траты, не влезать в долги, и иметь какую-то подушку безопасности на случай форс-мажора. Главное не паниковать, и помнить, что любой кризис, это время возможностей…