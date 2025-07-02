Переговоры Путина и Макрона. Почему это плохая новость для Азербайджана

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В ходе разговора были обсуждены главные международные проблемы

Главной новостью ушедшего дня стал факт переговоров между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Политики в силу известных событий не общались почти три года. Переговоры длились более двух часов, и по комментариям кремлевской пресс-службы на них обсуждались иранская проблема, и конфликт на Украине. Однако главной темой обсуждения был совершенно другой вопрос.

Так получается, что телефонный разговор между Путиным и Макроном произошел в самый пик обострения отношений между Россией и Азербайджаном. Громкие взаимные аресты, жесткие заявления главные темы в российских СМИ.

Ни для кого не секрет, что у Баку и Парижа тоже натянутые отношения. В 2024 году дело дошло до того, что Франция отозвала из Азербайджана своего посла для консультаций. А Азербайджан обвинил французскую сторону деструктивной деятельности и разговоре «на языке угроз и давления».

Стоить напомнить, что сегодня во Франции живет самая большая и влиятельная армянская диаспора, и именно Франция выступала и выступает за мирное урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном на основе мирных переговоров и соблюдение территориальной целостности.

Стоит понимать, что такая позиция Франции очень нервирует Азербайджан.

Суть в том, что у России и Франции появились общие точки соприкосновения в данном регионе. Обе стороны поведение официального Баку не устраивают, и в этом плане обе страны могут объединиться для решения общей проблемы.

Конечно же предположить что именно обсуждалось на переговорах между Путиным и Макроном мы не можем, но очевидно, что Азербайджану стоит напрячься. Наверняка мы скоро можем стать свидетелями каких-то серьезных изменений в этом конфликте…