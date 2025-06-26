Китай сдал Иран? Появились первые подтверждения “договорняка” на Ближнем Востоке

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Дональд Трамп неожиданно разрешил Китаю покупать иранскую нефть

Вчера на рынке нефти появилась интересная новость, которую можно смело назвать сенсационной. Президент США официально разрешил Китаю покупать иранскую нефть. Почему это важно? Во-первых, иранская нефть пока еще находится под санкциями. Во-вторых, США ведет торговые войны с Китаем. И все это произошло сразу же после заключения перемирия между Израилем и Китаем. Такой поворот событий наводит на весьма интересные рассуждения.

Мы уже писали о том, что Китай на сегодня является стратегическим экономическим партнером Ирана. Инвестиции Китая в иранскую экономику достигли $400 млрд. И именно Китай мог конфликт с Израилем перевести в затяжной, поставляя своим партнерам современное оружие.

Но, на удивление этого не произошло, и Иран быстро согласился на перемирие. Многие аналитики это трактуют как капитуляцию иранского режима. Но в этой истории есть один нюанс. Дело в том, что Китай, как и США, не заинтересован в том, чтобы у Ирана появилась атомная бомба. В таком случае Иран станет самостоятельным игроком на мировой арене.

С большой долей вероятности можно предположить, что Китай позволил США уничтожить ядерную программу Ирана, без каких либо серьезных действий. И в качестве “награды” за это молчаливое согласие Трамп разрешил Китаю покупать иранскую нефть.

Мы не знаем, была ли у Ирана возможность создать ядерное оружие. Но свободно торговать своей нефтью, для этой страны также очень большой плюс. Это позволит иранской экономике полноценно развиваться.

А что Израиль? А походу большой брат прикрыл своего союзника, и таким образом избавил его от куда более серьезных проблем…