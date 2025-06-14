Почему Китай может встать на сторону Ирана в конфликте с Израилем

Источник фото: globallookpress.com

Ситуация на ближнем Востоке только ухудшается, но есть вероятность, что это ненадолго

Конфликт между Ираном и Израилем развивается по наихудшему сценарию. Обе стороны несут потери. В любом конфликте стороны имеют союзников. Ни для кого не секрет, что за Израилем стоят США, которые помогают этой стране военными технологиями. И казалось бы положение Ирана в этой ситуации более уязвимо. Тем не менее в этом конфликте есть и другие важные участники.

Для многих важным является вопрос, не вступит ли Россия в этом конфликте на стороне Ирана? Данный вариант исключен по многим причинам. У нашей страны сейчас есть другие и более важные проблемы, да и договор с ираном исключает такую возможность.

А вот Китай стать потенциальным, вернее теневым участником этого конфликта вполне может. И на это есть свои веские причины.

В течение последних лет китайский бизнес активно инвестировал средства в экономику Ирана. По состоянию на конец 2024 года объем вложенных средств в Иран со стороны Китая достиг не маленькой суммы в $1,99 млрд. Китайцы активно вкладывались в рынок недвижимости этой страны, а также в нефтепереработку.

Именно дешевая иранская нефть была стимулом для роста китайской экономики. И в результате этого конфликта все эти инвестиции могут быть обнулены.

Конечно же Китай напрямую в конфликт не ввяжется, но помочь Ирану военными технологиями и разведывательными данными вполне может. Также руками иранских военных или хуситов может быть нанесен удар по военным базам США. Это для Китая даже может стать делом чести за все торговые войны, которые развязала Америка.

Но именно Китай может стать той силой, которая в какой-то момент может остановить данный конфликт, поскольку экономические последствия в результате полномасштабной войны никому не нужны. Поэтому следим за ситуацией, и надеемся, что все это скоро прекратится…