Сделан первый шаг к восстановлению «Северного потока - 2»

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Устранены главные юридические препятствия для востановления «Северного потока - 2»

В последнее время активизировались разговоры о возможном восстановлении газопровода “Северный поток - 2”. Даже есть инвесторы, готовые поучаствовать в этом процессе. Однако есть и противники восстановления. Например, на днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил , что сделает все возможное, чтобы полностью заблокировать СП2. Тем не менее первые шаги для начала восстановления газопровода уже сделаны.

Как известно 9 мая 2025 года швейцарский суд в г. Цуга утвердить соглашение об урегулировании задолженности оператора Nord Stream 2 AG. В отведенное время данное решение никем не было обжаловано, а значит оно вступило в свою законную силу. Таким образом угроза банкротства “Северного потока - 2” миновала.

Тем самым устранено самое главное юридическое препятствие. Теперь Nord Stream 2 AG при достижении определенных условий может приступить к восстановлению СП-2. Также становится более реальным вариант, при котором новые инвесторы выкупают доли в данном проекте, и финансируют его ремонт.

А еще ранее, в январе 2025 года Датское энергетическое агентство дала добро все тому же Nord Stream 2 AG на работы по консервации пострадавшей от консервации из-за подрыва нитке газопровода, поставив на нее заглушки. При этом Министерство обороны Дании запросило на согласование названия судов, которые будут принимать участие в этих работах.