Политика

Сделан первый шаг к восстановлению «Северного потока - 2»

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
газопровод энергетика

Источник фото: globallookpress.com

Устранены главные юридические препятствия для востановления «Северного потока - 2»


В последнее время активизировались разговоры о возможном восстановлении газопровода “Северный поток - 2”. Даже есть инвесторы, готовые поучаствовать в этом процессе. Однако есть и противники восстановления. Например, на днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сделает все возможное, чтобы полностью заблокировать СП2. Тем не менее первые шаги для начала восстановления газопровода уже сделаны. 

Как известно 9 мая 2025 года швейцарский суд в г. Цуга утвердить соглашение об урегулировании задолженности оператора Nord Stream 2 AG. В отведенное время данное решение никем не было обжаловано, а значит оно вступило в свою законную силу. Таким образом угроза банкротства “Северного потока - 2” миновала. 

Тем самым устранено самое главное юридическое препятствие. Теперь Nord Stream 2 AG при достижении определенных условий может приступить к восстановлению СП-2. Также становится более реальным вариант, при котором новые инвесторы выкупают доли в данном проекте, и финансируют его ремонт. 

А еще ранее, в январе 2025 года Датское энергетическое агентство дала добро все тому же Nord Stream 2 AG на работы по консервации пострадавшей от консервации из-за подрыва нитке газопровода, поставив на нее заглушки. При этом Министерство обороны Дании запросило на согласование названия судов, которые будут принимать участие в этих работах. 

То есть по сути почва для восстановления “Северного потока - 2” полностью создана. О том, что интерес к покупке доли в СП-2 существует у американских компаний, писало издание Reuters. Это означает, что и теоретически, и практически работы по восстановлению газопровода могут начаться. Это вопрос лишь времени. Возможно более конкретные подробности появятся после окончания СВО…

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