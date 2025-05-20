100 рублей за доллар полностью устроит бюджет? Стали известны планы российских властей по поводу рубля

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Становится очевидным, что нынешний курс рубля многих не устраивает

Российский рубль продолжает показывать чудеса устойчивости. За последние две недели курс национальной валюты практически не меняется. Однако очередное зарубежное издание пророчит российской валюте непростые времена.

В издании Reuters вышла заметка со ссылкой на источники в российском правительстве, где инсайдер назвал курс 100 рублей за доллар привлекательным для российского бюджета.

Курс 80 рублей за доллар не сильно устраивает правительство. Более дорогой доллар помог бы решить проблемы российского бюджета, которые усугубляются из-за резкого снижения цен на нефть. Однако есть свои нюансы.

Более дешевый рубль перечеркнет планы ЦБ в борьбе с инфляцией. Поэтому ослабление рубля должно быть плавным. Главный риск заключается в том, чтобы избежать паники, и не допустить резкого ослабления рубля.

Это уже второй негативный прогноз для российской валюты, который дают уважаемые зарубежные издания. Ранее мы писали, что американский инвестиционный банк Goldman Sachs также прогнозирует падение рубля уже этим летом до отметки в 100 рублей за доллар.

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При этом многие аналитики сходятся в том, что нынешний курс национальной валюты во многом подвержен геополитическим событиям вокруг украинского конфликта. Ожидание возможного перемирия играет на укрепление рубля. Все больше разговоров о возвращении иностранных компаний на российский рынок.

Между тем нельзя сбрасывать со счетов снижение цен на энергоносители. Это события всегда негативно отражалось на курсе рубля.

В любом случае сейчас делать какие-то прогнозы очень сложно, поскольку экономикой правит политика, и мы можем увидеть движение котировок в обе стороны, как в сторону укрепления, так и ослабления…