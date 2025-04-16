Девальвация будет летом? Goldman Sachs дал мрачный прогноз для рубля

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Российскому рублю опять пророчат падение

По итогам вчерашних внебиржевых торгов Банк России установил курс доллара на уровне 82,3 рубля. Таким образом российская валюта укрепилась по отношению к американскому собрату с начала этого года на 38%. По этому показателю рубль обогнал золото, которое с начала года подорожало всего лишь на 28%. Однако радоваться рано, поскольку известный американский инвестиционный банк предсказывает падение российской валюты до 100 рублей за один американский доллар уже этим летом.

Как пишет портал Oninvest, ссылаясь на прогноз банка Goldman Sachs, после рекордного крепления российский рубль снова упадет до отметки в 100 рублей за доллар уже этим летом. А в 2026 году его курс опустится до 120 рублей за доллар, а в 2027 году российская валюта потеряет еще 10 единиц и упадет до отметки 130 рублей за один доллар.

Конечно же можно поставить данный прогноз информационной войной против России, но есть одно “но”. Дело в том, что прогнозы Goldman Sachs имеют свойство периодически сбываться. Яркий пример тому его недавние рекомендации своим клиентам, сделанные в феврале-марте 2025 года.

Именно тогда Goldman Sachs совместно с другим крупнейшим американским банком JPMorgan предлагали своим клиентам инструменты, привязанные к российскому рублю, в ожидании хорошей прибыли по факту нормализации отношений между Россией и США.

Еще 1 марта 2025 года официальный курс доллара Банка России был установлен на уровне 88,26 рубля. На данный момент рубль вырос на 7%, что является очень неплохой доходностью всего лишь за один месяц. То есть благодаря рекомендациям Goldman Sachs и JPMorgan их клиенты реально и неплохо заработали!

Теперь же Goldman Sachs делает совершенно другие прогнозы, что не может не беспокоить. Насколько они верны, покажет время. Ждать осталось совсем немного…