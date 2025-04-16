Девальвация будет летом? Goldman Sachs дал мрачный прогноз для рубля
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Российскому рублю опять пророчат падение
По итогам вчерашних внебиржевых торгов Банк России установил курс доллара на уровне 82,3 рубля. Таким образом российская валюта укрепилась по отношению к американскому собрату с начала этого года на 38%. По этому показателю рубль обогнал золото, которое с начала года подорожало всего лишь на 28%. Однако радоваться рано, поскольку известный американский инвестиционный банк предсказывает падение российской валюты до 100 рублей за один американский доллар уже этим летом.
Как
Конечно же можно поставить данный прогноз информационной войной против России, но есть одно “но”. Дело в том, что прогнозы Goldman Sachs имеют свойство периодически сбываться. Яркий пример тому его недавние рекомендации своим клиентам, сделанные в феврале-марте 2025 года.
Именно тогда Goldman Sachs совместно с другим крупнейшим американским банком JPMorgan
Еще 1 марта 2025 года официальный курс доллара Банка России был установлен на уровне 88,26 рубля. На данный момент рубль вырос на 7%, что является очень неплохой доходностью всего лишь за один месяц. То есть благодаря рекомендациям Goldman Sachs и JPMorgan их клиенты реально и неплохо заработали!
Теперь же Goldman Sachs делает совершенно другие прогнозы, что не может не беспокоить. Насколько они верны, покажет время. Ждать осталось совсем немного…