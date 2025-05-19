АвтоВАЗ начал кампанию против возвращения Renault в Россию

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Руководство АвтоВАЗа нервно отреагировало на возможное возвращение на российский рынок Renault

Накануне первый вице-премьер Денис Мантуров допустил возвращение в Россию западных компаний. По мнению чиновника это необходимо в первую очередь для повышения конкуренции на российском рынке. На этом фоне АвтоВАЗ сделал весьма неожиданное заявление.

Глава пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский в эфире радио «Москва FM» заявил , что французский автоконцерн Renault, будучи основным акционером тольяттинского автозавода, всячески сдерживало его развитие. В частности автомобили под брендом Lada изначально относились к бюджетному сегменту, и все модели преднамеренно лишались современных электронных систем и оборудования. По мнению Ильинского это делалось ради того, чтобы избежать конкуренции с автомобилями Renault на российском рынке.

Также пресс-службы АвтоВАЗа дополнил, что предыдущее руководство снижало экспортный потенциал продукции российского автозавода, запрещая её выход на определенные рынки, чтобы исключить конкуренцию с брендом Dacia.

На сегодняшний день новая модель Lada Iskra подверглась более глубокой модернизации. В конструкцию машины добавлено 400 новых компонентов, шасси и электроника полностью локализованы.

Почему так забеспокоилась нынешнее руководство АвтоВАЗа, и причем тут заявление Мантурова? Просто Renault имеет опцион на выкуп своей доли акций, а значит если французы решили вернуть на российский рынок, то они могут это сделать в упрощенном порядке, при этом наверняка многие менеджеры АвтоВАЗа лишатся своей работы.

Возможно Сергей Ильинский говорит правду, о том, что якобы Renault препятствовало развитию АвтоВАЗ. Только это немного не вяжется с тем, что благодаря именно французам с конвейеров в Тольятти стали сходить новые модели авто, а так бы до сих пор сходили семерки и девятки.

АвтоВАЗ выдвинул ультиматум Renault

Определено нынешнему руководству выгоднее, чтобы Renault не вернулся в Россию. Однако тут многое зависит от правительства, и тех условий, которые оно выдвинет иностранным компаниям…