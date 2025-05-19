АвтоВАЗ начал кампанию против возвращения Renault в Россию
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Руководство АвтоВАЗа нервно отреагировало на возможное возвращение на российский рынок Renault
Накануне первый вице-премьер Денис Мантуров допустил возвращение в Россию западных компаний. По
Глава пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский в эфире радио «Москва FM»
Также пресс-службы АвтоВАЗа дополнил, что предыдущее руководство снижало экспортный потенциал продукции российского автозавода, запрещая её выход на определенные рынки, чтобы исключить конкуренцию с брендом Dacia.
На сегодняшний день новая модель Lada Iskra подверглась более глубокой модернизации. В конструкцию машины добавлено 400 новых компонентов, шасси и электроника полностью локализованы.
Почему так забеспокоилась нынешнее руководство АвтоВАЗа, и причем тут заявление Мантурова? Просто Renault имеет опцион на выкуп своей доли акций, а значит если французы решили вернуть на российский рынок, то они могут это сделать в упрощенном порядке, при этом наверняка многие менеджеры АвтоВАЗа лишатся своей работы.
Возможно Сергей Ильинский говорит правду, о том, что якобы Renault препятствовало развитию АвтоВАЗ. Только это немного не вяжется с тем, что благодаря именно французам с конвейеров в Тольятти стали сходить новые модели авто, а так бы до сих пор сходили семерки и девятки.
Определено нынешнему руководству выгоднее, чтобы Renault не вернулся в Россию. Однако тут многое зависит от правительства, и тех условий, которые оно выдвинет иностранным компаниям…