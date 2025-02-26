АвтоВАЗ выдвинул ультиматум Renault
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Глава АвтоВАЗа обрисовал перспективы возвращения на российский рынок французского автоконцерна Renault
Сейчас в России активно обсуждается тема возвращения на отечественный рынок иностранных брендов. Одним из первых о таком желании заявил автоконцерн Renault, учитывая тот факт, что у французов есть опцион на выкуп контрольного пакета АвтоВАЗа. Однако бывшему владельцу поставили неожиданное условие.
Как пишет информационное агентство
Соколов акцентировал внимание, что в то время, когда контрольный пакет акций тольяттинского автозавода принадлежал Renault, они ежегодно направляли на обновление мощностей порядка 20-22 млрд рублей. Однако после их ухода стоимость инвестиций выросла. В 2023 году их объем составил 27,5 млрд. рублей, а уже в 2024 году этот показатель превысил 40 млрд. рублей
В нынешнем 2023 году объем инвестиций может превысить 45 млрд. рублей, что значительно выше среднегодовых вложений Renault в начале 2020-х годов.
«Эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать, таким образом, цена входа не будет равна цене выхода за 1 рубль», – подчеркнул Соколов.
По известным причинам Renault ушла из России в 2022 году, при этом все активы перешли в собственность государства. Часть активов была передана в собственность городу Москве, а доля Renault в «АвтоВАЗе» – институту НАМИ, подведомственному Минпромторгу.
Требования Соколова вполне обоснованы. Интересно услышать мнение на эту тему представителей Renault. Хотя все же стоит дождаться окончания СВО и снятие санкций, без этого все разговоры бессмысленны…