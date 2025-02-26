АвтоВАЗ выдвинул ультиматум Renault

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Глава АвтоВАЗа обрисовал перспективы возвращения на российский рынок французского автоконцерна Renault

Сейчас в России активно обсуждается тема возвращения на отечественный рынок иностранных брендов. Одним из первых о таком желании заявил автоконцерн Renault, учитывая тот факт, что у французов есть опцион на выкуп контрольного пакета АвтоВАЗа. Однако бывшему владельцу поставили неожиданное условие.

Как пишет информационное агентство ТАСС , нынешний президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в случае возвращения Renault в Россию, ему придется выплатить 112,5 млрд рублей. Эта сумма инвестиций, которые были вложены в АвтоВАЗом в основное производство после ухода французской компании в 2022 году.

Соколов акцентировал внимание, что в то время, когда контрольный пакет акций тольяттинского автозавода принадлежал Renault, они ежегодно направляли на обновление мощностей порядка 20-22 млрд рублей. Однако после их ухода стоимость инвестиций выросла. В 2023 году их объем составил 27,5 млрд. рублей, а уже в 2024 году этот показатель превысил 40 млрд. рублей

В нынешнем 2023 году объем инвестиций может превысить 45 млрд. рублей, что значительно выше среднегодовых вложений Renault в начале 2020-х годов.

«Эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать, таким образом, цена входа не будет равна цене выхода за 1 рубль», – подчеркнул Соколов.

По известным причинам Renault ушла из России в 2022 году, при этом все активы перешли в собственность государства. Часть активов была передана в собственность городу Москве, а доля Renault в «АвтоВАЗе» – институту НАМИ, подведомственному Минпромторгу.

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Требования Соколова вполне обоснованы. Интересно услышать мнение на эту тему представителей Renault. Хотя все же стоит дождаться окончания СВО и снятие санкций, без этого все разговоры бессмысленны…