Российские таксисты “объявили войну” АвтоВАЗу
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Российские таксисты считают, что цены на автомобили ВАЗ в России слишком завышены
Ситуация с ценами на продукцию АвтоВАЗа в России вызывает много вопросов. Многие россияне задают вопрос, почему в Беларуси и Казахстане продукция тольяттинского автозавода стоит дешевле, чем на родине? Причем ценник отличается на достаточно приличную величину. Проще съездить к соседям и купить там новый автомобиль, чем это сделать у себя дома. И пока руководство предприятия пытается оправдаться, первыми решили действовать российские таксисты.
Как
В качестве аргумента НСТ привело довольно занимательную статистику. Например, если за последние несколько лет цены на автомобили экономкласса выросли всего лишь на 28%, то стоимость Granta и Vesta увеличилась в 1,6–1,8 раза. Фактически это делает невыгодным использования данных марок авто для эксплуатации для российских таксопарков.
АвтоВАЗ отвергает все обвинения, и заявил, что в прошлом году цены на Lada подняли всего на 4,3%, что вдвое ниже уровня инфляции. Между тем на российском рынке по мнению руководства автозавода есть и другие авто, доступные для таксопарков, поэтому у перевозчиков есть выбор.
Довольно странная позиция, которая намекает на то, руководство российского автоконцерна уверена, что у них все купят и по любой цене. Хотя на рынке уже появляются китайские модели, которые и по цене более доступные, и по качеству не уступают. По идее за рынок и потребителя надо бороться, но видимо АвтоВАЗу это не нужно.
Тем не менее будет очень интересно узнать какое решение примут антимонопольщики. Мы берем эту тему на контроль, и обязательно сообщим нашим читателям итог этого конфликта.