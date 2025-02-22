Российские таксисты “объявили войну” АвтоВАЗу

Источник фото: globallookpress.com

Российские таксисты считают, что цены на автомобили ВАЗ в России слишком завышены

Ситуация с ценами на продукцию АвтоВАЗа в России вызывает много вопросов. Многие россияне задают вопрос, почему в Беларуси и Казахстане продукция тольяттинского автозавода стоит дешевле, чем на родине? Причем ценник отличается на достаточно приличную величину. Проще съездить к соседям и купить там новый автомобиль, чем это сделать у себя дома. И пока руководство предприятия пытается оправдаться, первыми решили действовать российские таксисты.

Как сообщило издание “Ведомости”, российская Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) направила в ФАС официальную жалобу с просьбой разобраться, почему в России завышены цены на автомобили Lada Granta и Lada Vesta.

В качестве аргумента НСТ привело довольно занимательную статистику. Например, если за последние несколько лет цены на автомобили экономкласса выросли всего лишь на 28%, то стоимость Granta и Vesta увеличилась в 1,6–1,8 раза. Фактически это делает невыгодным использования данных марок авто для эксплуатации для российских таксопарков.

АвтоВАЗ отвергает все обвинения, и заявил, что в прошлом году цены на Lada подняли всего на 4,3%, что вдвое ниже уровня инфляции. Между тем на российском рынке по мнению руководства автозавода есть и другие авто, доступные для таксопарков, поэтому у перевозчиков есть выбор.

Довольно странная позиция, которая намекает на то, руководство российского автоконцерна уверена, что у них все купят и по любой цене. Хотя на рынке уже появляются китайские модели, которые и по цене более доступные, и по качеству не уступают. По идее за рынок и потребителя надо бороться, но видимо АвтоВАЗу это не нужно.

Удар по репутации Volkswagen. Американцы признали немецкие машины самыми ненадежными

Тем не менее будет очень интересно узнать какое решение примут антимонопольщики. Мы берем эту тему на контроль, и обязательно сообщим нашим читателям итог этого конфликта.