Удар по репутации Volkswagen. Американцы признали немецкие машины самыми ненадежными

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Немецкий концерн к неожиданности многих, занял в этом рейтинге последнее место

За последнее о сложностях немецкого автоконцерна Volkswagen написано очень много публикаций. Известная марка находится в сложном финансовом положении, объемы продаж падают по всему миру. Но как известно, беда не приходит одна. Очередная неприятная новость для немцев пришла из США.

В америке известное издание J.D. Power опубликовало свой ежегодный рейтинг надежности автомобилей. Неприятность для Volkswagen заключается в том, что бренд занял в этом рейтинге последнее место!

Опрос среди американцев проводился в период с августа по ноябрь 2024 года. В нем приняли участие 34 тысячи владельцев трехлетних машин. В результате Volkswagen получил 285 жалоб на 100 автомобилей, что сделало его аутсайдером рейтинга.

Лидером рейтинга надежности стал Lexus. Японский бренд возглавил этот список третий год подряд с результатом 140 жалоб на 100 авто. Далее расположились такие марки авто как Buick, Mazda, Toyota и Cadillac, они получили 140, 143, 161 и 169 жалоб на 100 автомобилей соответственно.

Как отмечает издание, за прошедший год нареканий водителей к своим автомобилям стало больше, количество жалоб увеличилось до 202 на 100 автомобилей. Это свидетельствует о том, что качество современного автопрома ухудшается, и надежность автомобилей снижается.

Рейтинг надежности среди автомобилей в своих классах возглавили Toyota Avalon, Toyota RAV4, Toyota Camry, Toyota Tacoma, Toyota Sienna и Lexus GX.

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Ситуация для Volkswagen плачевна еще тем, что другое издание Consumer Reports, которое публикует свой аналогичный рейтинг, но при этом использует другие критерии определения надежности, также правило немецкий автоконцерн на последнее место. С таким качеством далеко не уедешь, а это косвенно скажется на финансовых результатах. Это тупик?