Кризис не тетка. Volkswagen может вернуться в Россию уже в 2025 году

Новости о том, что немецкий автопроизводитель Volkswagen возвращается в Россию появлялись в отечественных СМИ много раз, однако все они остались слухами. Но вот очередная новость на эту тему может оказаться более правдивой.

Как написало издание Ведомости, стало известно, что Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут вернуться к полноценной работе уже в следующем 2025 году. По крайней мере такие разговоры ходят внутри самой компании.

Как известно, Volkswagen покинул российский рынок в 2022 году сразу после начала СВО. Одной из главных проблем для работы этих предприятий стали логистические трудности, Польша перестала пропускать через свою границу все необходимые автокомпоненты. Теперь появилась надежда, что поставки можно наладить либо через Турцию, либо через Грузию.

Если данные слухи подтвердятся, что Калужский завод Volkswagen сможет опять возобновить производственный цикл. Напомним, что максимальная мощность этого предприятия составляет 225 тыс. авто в год. Аналогичное предприятие в Нижнем Новгороде рассчитано на выпуск на 132 тыс. авто.

Со слов автомобильного эксперта Сергея Бургазлиева, одними из первых в производство могут запустить такие модели, как Volkswagen Polo и Skoda Rapid. В конце лета 2025 года возможно возобновится выпуск Volkswagen Tiguan, для этого потребуется налаживание более сложной цепочки поставок

С другой стороны некоторое время назад российские СМИ писали о том, что в Калуге началось производство кроссоверов китайской марки Chery (Tiggo 7, Tiggo 8 и Tiggo 4), правда небольшими партиями в количестве 20-30 авто в день.

Почему данная новость может оказаться правдивой? Во-первых, немецкий автопром сейчас находится в глубоком кризисе, и новый рынок сбыта лишнем не будет. Во-вторых, именно китайский автопром является одним из главных конкурентов для немцев. И сейчас Volkswagen пытается противостоять китайцам, и разработал агрессивную маркетинговую программу. Да и вокруг украинского кризиса начинаются какие-то перемены. Так что нельзя исключать того, что немецкий автоконцерн снова заработает в России…

