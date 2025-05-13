Политика

Доллар дешевеет, но купить его нельзя. В российских банках пропали доллары нового образца

Опубликовано
Алексей Колосков
корреспондент
валюта курс доллара

Источник фото: globallookpress.com

На фоне слухов, что старые доллары за границей не принимают, россияне опустошили обменные пункты валюты


Парадоксальная ситуация сложилась в России с валютой. В частности американский доллар на внебиржевых торгах дешевеет, и его курс в моменте опускался ниже отметки 80 рублей, но купить “дешевые” американские деньги практически невозможно.

Как пишет Telegram-канал SHOT, в российских обменных пунктах валюты исчезли доллары нового образца. Если вам срочно понадобится валюта, вы ее нигде не сможете найти. 

Как говорят кассиры, в Московский обменниках новые доллары не появляются уже давно, в продажу идет только та валюта, которую сдают клиенты: 

«Нам их не привозят, им неоткуда взяться. Торгуем тем, что есть».  

После рейда по нескольким обменным пунктам, найти заветные купюры удалось только в «Трансстройбанка», и то в небольшом количестве. Правда покупателю за подбор купюр придется заплатить сверху еще комиссию в размере 200 рублей за каждую новую 100-долларовую купюру. 

Можно купить валюту на «черном рынке», но тогда курс доллара будет значительно выше, а еще можно нарваться на мошенников.

Однако это еще не пик проблем. По мере наступления сезона отпусков, есть вероятность, что в обменных пунктах вообще не будет никакой валюты.

Банк России сделал первый шаг к ослаблению рубля

Надо признать, что та истерия, которую запустили несколько месяцев назад о том, что в некоторых странах не принимают старые доллары не прошла даром. Россияне заранее смели все новые доллары. Хотя ФРС гарантирует обращение всех своих денег, даже выпущенных в начале века. Но видимо кто-то на этой истерике неплохо заработал. Ничего личного, это просто бизнес…

 

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